La franquicia de anime y manga Assassination Classroom, creada por Yusei Matsui, prepara su regreso a la gran pantalla con una nueva película titulada Assassination Classroom The Movie: Everyone’s Time. Esta cinta, que llegará a los cines japoneses el 20 de marzo de 2026, celebra más de una década de influencia cultural y promete renovar la historia de Koro-sensei y sus alumnos.

La trama de esta película no se limitará a un simple repaso de episodios anteriores, sino que presentará una historia completamente original que ampliará el universo conocido por los seguidores. Aunque aún no se ha confirmado si funcionará como secuela directa o si explorará nuevos arcos narrativos, la expectativa es alta entre los fanáticos.

El regreso de la Clase E contará con el elenco original retomando sus papeles, lo que ha generado gran entusiasmo. Por el momento, no se han anunciado fechas de estreno fuera de Japón, pero la recepción del primer tráiler indica que la distribución internacional podría concretarse en los próximos meses.

Palabras del director

Masaki Kitamura, director de la película, destacó la intención de honrar el trabajo original: “Me esforcé por preservar la atmósfera que el director Kishi tanto apreciaba, a la vez que le añadí una nueva dimensión y un impacto poderoso que es único en la versión cinematográfica”. Este enfoque busca combinar la nostalgia con una renovación visual y narrativa.

Por su parte, el guionista Makoto Uezu expresó su emoción por volver a trabajar en la saga: “Han pasado diez años desde entonces, y sí, ¡voy a hacer esto y aquello también! Esta es una película que completará el anime ‘Assassination Classroom’. No se preocupen, ¡es un trabajo completamente nuevo!”. Sus palabras aumentan la expectativa sobre posibles cierres de tramas pendientes.

La diseñadora de personajes Aya Hinoue calificó la experiencia como una “reunión de exalumnos”, resaltando la conexión emocional que la serie ha generado en sus seguidores. Para quienes vivieron la historia original, esta película representa una oportunidad para reencontrarse con Koro-sensei y sus alumnos, mientras que para nuevos espectadores será una puerta de entrada al universo shonen lleno de acción y humor.