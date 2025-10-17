Durante la feria HostMilano 2025, un evento clave para los sectores de catering y hotelería, Rossi, representante de Efcem, señaló la aparición de nuevos mercados que plantean retos importantes para la industria.

En su intervención, Rossi destacó que el crecimiento de estos mercados está acompañado por la existencia de tarifas invisibles, un fenómeno que dificulta la transparencia y la competencia justa entre los actores del sector.

Ante esta situación, Rossi manifestó que es fundamental la creación de reglas compartidas que regulen el funcionamiento del mercado y permitan una mayor claridad en los precios y servicios ofrecidos. "Necesitamos reglas compartidas", enfatizó, subrayando la urgencia de consensos que beneficien a todos los involucrados.

HostMilano 2025: desafíos en catering y hostelería

HostMilano 2025 se presenta como una plataforma ideal para debatir estos temas y buscar soluciones conjuntas que impulsen la evolución del catering y la hostelería, sectores que enfrentan cambios constantes en sus modelos de negocio y relaciones comerciales.