River visita a Talleres, buscando revertir su crisis futbolística

En juego la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, desde las 20.30hs en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Talleres recibe a River en un juego de dos necesitados; el Millonario para cortar una larga racha negativa, y el elenco de Tevez, para escapar del descenso.

El Millonario acumula 4 derrotas en fila en el Torneo doméstico, la última de local ante Sarmiento de Junín de local, que lo dejó quinto en el Grupo B, tercero en la tabla anual, y con varios cuestionamientos al plantel de Gallardo.

Para este partido, River contará con los retornos de los jugadores de selección: Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero. La negativa es la no recuperación de Marcos Acuña, con una molestia en la rodilla.

Disputados 12 partidos, River acumula 18 puntos, a 8 del líder Lanús quien derrotó 2-0 el viernes a Godoy Cruz. Un mal resultado lo puede hasta peligrar su lugar en zona de clasificación ya que el 9no tiene 15 puntos.

Por su parte Talleres, llega sumergido en la pelea por el descenso, el triunfo en La Plata semana pasada le dio algo de aire tanto en promedios como en la anual. Una victoria de local le daría el envión necesario para encaminar la permanencia y meterse de lleno en la pelea por la clasificación, ya que está décimo primero con 14 puntos.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

Hora: 20.30.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Mario Alberto Kempes.