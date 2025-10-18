Julieta Corroza: “Nuestro modelo de gobierno funciona, y voy a defenderlo en el Senado”

Julieta Corroza, candidata a senadora por La Neuquinidad, participó este sábado en el programa Informe Semanal con Pancho Casado por AM550, donde delineó los ejes de su futura labor legislativa y criticó el centralismo porteño que, según afirmó, margina a Neuquén.
“Quiero ser senadora para alzar muy fuerte la voz y defender lo que nos corresponde a todos los neuquinos y neuquinas. Hay mucho por hacer y no podemos permitir que decisiones desde Buenos Aires limiten nuestro desarrollo”, expresó Corroza.
La candidata resaltó que su equipo de trabajo ya analiza proyectos legislativos con perspectiva de género y políticas públicas que, aseguró, fueron “denostadas o eliminadas a nivel nacional”.
Corroza destacó los logros del actual gobierno provincial, liderado por Rolando Figueroa, y subrayó el esfuerzo de su equipo durante casi dos años de gestión: “Nos pusimos manos a la obra. Ordenamos las finanzas del Estado, inauguramos escuelas, rutas, hospitales y comisarías, y seguimos trabajando de lunes a lunes, sin vacaciones. Todo depende de nosotros porque el aporte nacional ha sido mínimo”, explicó.
Asimismo, criticó la distribución de recursos y la coparticipación: “Neuquén aporta el 44% del PBI nacional por nuestros recursos naturales y nuestra mano de obra. Sin embargo, recibimos muy poco a cambio. Si tuviéramos una coparticipación justa, podríamos duplicar la inversión en obra pública y mejorar la vida de todos los neuquinos”.
Corroza dejó claro que su proyecto legislativo busca cuidar tanto a los trabajadores como a las empresas locales: “Tenemos leyes que garantizan que las medianas y pequeñas empresas puedan desarrollarse y contratar mano de obra local, cuidando así a los trabajadores sin afectar nuestro modelo de gobierno”.
Consultada sobre la polémica de las represas, afirmó que el acuerdo alcanzado con Nación beneficia mucho más a Neuquén que en gestiones anteriores: “Antes recibíamos un pequeño porcentaje, ahora el canon por el agua nos favorece al 100%. Esto demuestra la importancia de tener representantes locales que conozcan la realidad del territorio”.
Sobre los ATN, criticó la discrecionalidad del reparto de fondos: “Si no alzamos la voz, la provincia sigue recibiendo menos de lo que le corresponde, lo que impacta directamente en educación, rutas y asistencia a los sectores más vulnerables”.
Corroza hizo hincapié en su cercanía con los vecinos y en su trabajo con sectores sensibles: “Visitamos a personas con discapacidad, acompañamos a jubilados, y logramos recuperar pensiones suspendidas. Todo lo que se decide desde Buenos Aires nos afecta directamente, y por eso necesitamos una voz fuerte en el Congreso”.
La candidata criticó la política nacional teñida de confrontaciones y aseguró que su equipo no se involucra en esas disputas: “No entendemos la grieta. Trabajamos en un frente de la Neuquinidad con ocho partidos, de derecha a izquierda, con un solo objetivo: que a Neuquén le vaya bien. Nuestra política es trabajar, no pelear”.
Sobre la integración de las provincias patagónicas, Corroza afirmó que su prioridad es la unidad para defender los intereses locales: “Nosotros no vamos a perder tiempo fantaseando con lo que decidan otros. Cuidamos Neuquén, trabajamos con Río Negro y buscamos leyes que beneficien a nuestras provincias sin afectar a nuestra gente”.
Para cerrar, Corroza hizo un llamado a la participación: “El 26 de octubre necesitamos que todos los neuquinos salgan a votar y defiendan la Neuquinidad y nuestro modelo de gobierno, que trabaja todos los días para construir una provincia más justa y próspera”.