Mató a un puma y la Justicia lo condena a aprender sobre fauna silvestre

Un joven de 18 años fue condenado a un año de prisión condicional y la obligatoriedad de capacitarse en fauna silvestre tras haber matado a un cachorro de puma en la localidad cordobesa de La Playosa, en el marco de un juicio abreviado frente al Juzgado de Control de la ciudad de Villa María.

La magistrada no sólo le impuso al culpable, identificado como Orlando Gauna, que termine sus estudios secundarios, sino que además le indicó que se eduque en la materia ambiental y recurra a egresados de la Licenciatura en Veterinaria o la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María.

La resolución también dispone el decomiso del garrote utilizado en el ilícito como así también el celular empleado para filmar los videos que muestran la agresión hacia el animal que también fue difundida en redes sociales, exposición que dio lugar al inicio de la investigación en septiembre pasado, según información oficial de la Justicia de Córdoba.

En ese marco, la Fiscalía de Competencia Múltiple Nº1 de Villa María secuestró el elemento utilizado como arma y el cuerpo sin vida del ejemplar durante un procedimiento llevado a cabo en un establecimiento rural en cercanías de La Playosa, y así, se dispuso a la detención del joven.

Durante su declaración indagatoria, Gauna reconoció su participación en los hechos y solicitó la posibilidad de realizar un juicio abreviado. Dado que la defensa y el Ministerio Público Fiscal (MPF) llegaron a un acuerdo, la causa se resolvió a través de un juicio abreviado inicial, contemplado por el Código Procesal Penal de Córdoba.