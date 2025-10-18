Un cable cayó sobre la Ruta 22 y provocó un violento choque en Allen

Un fuerte choque se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso Biló, en la ciudad de Allen. Por motivos que aún se investigan, un camión de reparto impactó contra un automóvil, provocando importantes daños materiales y dejando varios heridos.

De inmediato, personal del Cuerpo de Seguridad Vial y servicios de emergencia acudieron al lugar para asistir a los lesionados, quienes fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

El siniestro generó demoras en el tránsito, ya que uno de los carriles de la ruta permaneció reducido mientras se realizaban las tareas de peritaje, auxilio y remoción de los vehículos involucrados.

Las causas son materia de investigación, aunque no se descarta que el accidente tuvo lugar cuando un cable eléctrico cayó sobre la calzada, lo que generó que uno de los conductores frenara de forma repentina y provocara el choque en cadena.

El operativo fue supervisado por efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, que trabajaron para restablecer la normal circulación.