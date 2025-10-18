Pacífico ganó el clásico y se subió al lote de los punteros del Prefederal

Se jugó la novena fecha del Prefederal de básquet, Pacífico se quedó con el clásico de local y alcanzó la cima aprovechando la caída de Español como local ante Perfora. Biguá tomo aire en EL Nido, y Roca ganó el duelo de la ciudad.

Tres punteros con 16 unidades en la fase regular. Pacífico se quedó con el clásico de la capital en el Viejo Ramírez por 81-71, y se subió al lote de la cima. El equipo de Maxi Rubio dominó las acciones de principio a fin de local, registrando parciales de 27-21, 47-35, y 64-49. Matías Stanic el goleador con 14 puntos en el decano, Gino Veronesi aportó 17 en Independiente.

En Plottier, Perfora se llevó una gran victoria de El Templo, imponiéndose a Centro Español por 84-77. El verde, que viene de levantada, cerró todos los cuartos arriba, y en los instantes finales estivo más fino en el cierre, para festejar fiera de casa y quedar a un cotejo de los líderes. Emilio Santana con 22 puntos el goleador en el torito; Lucas Chiapella con 18 el destacado en la visita.

EL clásico de Roca quedó para el naranja, que tomó aire luego de una floja primera vuelta. En el Gimena Padín se impuso por 79-70, haciendo una mejor segunda etapa, tras irse al descanso abajo 38-44. Adolfo García Barros con 32 el gran destacado de la noche para el local. Facundo Marcilla con 16 en la visita.

Biguá volvió al triunfo y sale del fondo- Foto NQNdeportivi

Biguá fue otro que tomó aire y salió el fondo. En El Nido superó a Regina en un ajustado 57-55. Luego de un primer cuarto esquivo, se fue al descanso arriba por cuatro y manejó las acciones hasta el final. Francisco González con 14 puntos el goleador del verde, Franco Leal el destacado con 19 en el elenco rionegrino.

Próxima fecha será el viernes 24, Español visita a Regina, Perfora recibe a Pacífico, Independiente hará lo propio frente a Roca y Del Progreso vs Biguá

Posiciones: Centro Español 16 (7-2) Pacífico 16 (7-2) Independiente 16 (7-2) Perfora 15 (6-3) Deportivo Roca 12 (3-6) Biguá 11 (2-7), Regina 11 (2-7), Del Progreso 11 (2-7).