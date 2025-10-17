La ciudad de Neuquén vivirá dos fines de semana cargados de adrenalina, velocidad y espectáculo con dos eventos automovilísticos de alto impacto: el Speed Race, el sábado 18 de octubre, y la Nitro Gymkhana, los días 24 y 25 de octubre en el Autódromo de Centenario.

El primero de los eventos, Speed Race, reunirá a los mejores autos de Neuquén y La Pampa en un desafío interprovincial que promete vibrar al ritmo del cuarto de milla. La competencia forma parte del calendario nacional y ya cuenta con pilotos federados. El evento comenzará a las 17 hs, y se extenderá hasta la madrugada con carreras de motos y autos.

El segundo evento, Nitro Gymkhana, fusiona lo mejor del mundo motor con un espectáculo artístico y cultural sin precedentes. Se trata de la primera “fiesta fierrera” de Argentina, combinando shows de drift profesional, picadas, exhibiciones de autos exóticos como Ferrari y McLaren, y un cierre musical a cargo de Perro Primo, Macaco y DJs en vivo. Además, habrá “Taxi Drift”, donde los asistentes podrán subirse a autos de competición para vivir la experiencia desde adentro. También se anunció la llegada de una réplica del Dodge Charger de Toretto, de la saga Rápido y Furioso, con un actor caracterizado incluido.

Ambos eventos apuntan a un público familiar, con espacios gastronómicos, peloteros para niños y medidas de seguridad. La organización remarcó la importancia de generar espacios seguros y alejados de la calle para los fanáticos del automovilismo. “Queremos que la gente cumpla sueños: ver una Ferrari de cerca, subirse a un McLaren, vivir el drift o cantar con artistas en vivo. Esto va más allá de los fierros”, destacaron los organizadores Juan Manzur y Bauti Ottaviano en diálogo con el programa “Tardes de Primera”, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias.

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada a través de las redes oficiales de Speed Race Centenario o en puerta, con un valor estimado de $30.000.