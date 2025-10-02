La Mississippi se prepara para recordar un álbum especial en Neuquén

1995 fue el año en el que Bagayo vio la luz, y 30 años después La Mississippi lo celebra en una gira que este viernes los va a tener en la capital neuquina.

Ricardo Tapia, voz y letrista de la banda ícono del blues argentino, prometió en diálogo con Entretiempo en AM550 que el show va a tener muchas sorpresas, pero fundamentalmente será un repaso de ese gran trabajo. “Vamos a tocar varios temas de ese álbum y, además, clásicos de siempre y algunos “lado B” que no solemos hacer” resaltó.

Publicado en una época en la que el formato físico tenía su auge, el álbum llegó a disco de oro “en un tiempo en el que había que vender 35.000 copias físicas, y además está dentro de los 100 discos más importantes del rock argentino según Rolling Stone” destacó el cantante.

Ese éxito los dejó en un lugar muy importante dentro de la escena, y siempre tuvo algún espacio en los shows aunque en formatos distintos al original. Para lograr recrear el sonido del material van a contar con dos invitados, Gabriel Pellegrini en saxo y Ezequiel Salgado en armónica.

En los 37 años que lleva activa la banda fueron contemporáneos de grandes no solo del género sino del rock argentino en general. Pero Ricardo no reniega de la música actual, todo lo contrario. “Hay una multiplicidad enorme de géneros, escuchás a chicos como Cazzu o Paco Amoroso, y dentro de su música aparecen el jazz, el blues y el soul” evaluó.

La cita es para mañana viernes 3 de octubre en Mood Live, Ministro González 45, a las 21, celebrando los 30 años de Bagayo.

