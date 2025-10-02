Una muestra en el Museo de Bellas Artes que cruza tiempos y lenguajes

El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (MNBA) presenta una renovada exhibición de su Sala Permanente, donde se exponen obras del patrimonio del MNBA y del MNBA Neuquén bajo un guion que invita a repensar los vínculos entre distintos lenguajes artísticos. La propuesta, diseñada por la arquitecta Patricia Del Río, rompe con la organización cronológica tradicional y pone en un mismo nivel expresiones como la pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, instalaciones, objetos y videoarte.

Según explicó la curadora, esta disposición heterodoxa “permite establecer temporalidades cruzadas y vínculos inéditos entre registros heterogéneos, ofreciendo al visitante nuevas dimensiones de lectura y diálogo entre obras”. De esta manera, los artistas argentinos se inscriben también en diálogo con tradiciones plásticas europeas, en un recorrido que busca generar miradas más abiertas, contemporáneas y participativas.

La Sala Permanente puede visitarse con entrada libre y gratuita en los siguientes horarios: Martes a viernes: de 9.30 a 20 hs y Sábados, domingos y feriados: de 16 a 20 hs. Además, el museo ofrece recorridos guiados: De martes a viernes, a las 12 hs y de martes a domingo, a partir de las 18 hs. Con esta nueva disposición, el MNBA Neuquén reafirma su rol como espacio cultural clave en la región, acercando el arte a la comunidad desde miradas renovadas.