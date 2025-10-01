El festival Lollapalooza Argentina 2026, que celebrará su vigésima edición, ya tiene confirmado el lineup completo para cada una de sus tres jornadas. El evento se desarrollará entre el 13 y el 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro y promete ser una experiencia musical de gran nivel, con una combinación de artistas internacionales y emergentes.

El viernes 13 abrirá con shows destacados como Tyler, The Creator y la vuelta de Lorde, quien se presentará con su nuevo proyecto Virgin. La jornada incluirá también la energía punk de Turnstile y la electrónica a cargo de la DJ surcoreana Peggy Gou, el japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y DJO, proyecto musical de Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things. En cuanto al pop latino, Danny Ocean estará presente junto al dúo australiano Royel Otis, que llega con su disco "Hickey". La programación se completa con artistas nacionales e internacionales que abarcan desde el folk hasta el rap, house y bedroom pop.

El sábado 14 será un día histórico con el debut en Argentina de Chappell Roan. La electrónica tendrá a Skrillex como máximo exponente, mientras que Lewis Capaldi aportará baladas emotivas. Paulo Londra representará a la escena argentina en plena expansión internacional. Además, el cartel incluye a Addison Rae, Marina, Aitana y Soledad Pastorutti, junto a propuestas urbanas como Six Sex y el grupo surcoreano RIIZE. También se suman nombres emergentes que buscan consolidarse en la escena musical.

Para el cierre, el domingo 15, la protagonista será Sabrina Carpenter, ícono global del pop. Los amantes del rock disfrutarán de Deftones, presentando su álbum "Private Music", e Interpol, que celebra 20 años de su disco "Antics". La música nacional tendrá representantes como Ratones Paranoicos y Massacre. El rap estará presente con Doechii y la argentina Saramalacara, mientras que el punk tendrá su espacio con Viagra Boys. La electrónica contará con figuras como Kygo y Ben Böhmer, y el pop incluirá a Men I Trust y Yami Safdie.

Lineup completo de Lollapalooza Argentina 2026.

Lineup completo por día

Viernes 13: Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Clímax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Sábado 14: Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Little Boogie, Easykid, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

Domingo 15: Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, Ryan, CeroUnno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.