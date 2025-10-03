Cipolletti organiza una jornada para combatir el estrés y la soledad

El Colegio de Psicólogos del Alto Valle Zona Oeste (CPAZVO) organiza en Cipolletti la jornada “Mejoremos Juntos”, una propuesta gratuita destinada a toda la comunidad que busca brindar herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional. La actividad se llevará a cabo el viernes 18 de octubre, de 14 a 18 horas, en el Teatro La Caja Mágica, con entrada libre y sin necesidad de inscripción previa.

Durante la jornada se abordarán temáticas de gran interés y actualidad, entre ellas: Crianza responsable, manejo del estrés, prevención en salud mental y convivencia y vínculos. Los encuentros estarán a cargo de profesionales de la psicología que ofrecerán un enfoque cercano, accesible y orientado a la vida cotidiana. Desde la organización señalaron que se trata de un espacio para acompañarse, aprender y reflexionar juntos, en un contexto donde el estrés, la ansiedad y las dificultades en los vínculos afectan cada vez a más personas.

La invitación es abierta a toda la comunidad, con el propósito de favorecer la prevención, el cuidado y la construcción de una vida más saludable y consciente.