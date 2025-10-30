Dua Lipa regresará a Argentina para ofrecer dos conciertos el 7 y 8 de noviembre en el Estadio River, marcando su tercera visita al país. Para anticipar lo que los fanáticos podrán escuchar, la artista británica publicó una playlist en su perfil de Spotify que adelanta parte del repertorio que interpretará en vivo.

La lista reúne un total de 22 canciones que combinan los éxitos de su álbum Future Nostalgia (2020) con temas de su más reciente producción, Radical Optimism, lanzada en 2024. Entre las canciones destacadas se encuentran “Houdini”, “Illusion” y “Training Season”, que se perfilan como piezas clave para sus presentaciones en Buenos Aires.

Las canciones de la playlist

Además, la playlist incorpora por primera vez canciones como “Hotter Than Hell”, perteneciente a su álbum debut, y “French Exit”, un tema menos conocido de su último disco. La selección también incluye favoritos del público como “We’re Good” y “Dance The Night”, esta última parte de la banda sonora de la película Barbie.

Dua Lipa lanza playlist previa a sus conciertos en Buenos Aires

Se espera que, además del repertorio anticipado, Dua Lipa sorprenda con algunas canciones adicionales durante sus shows. Tradicionalmente, la cantante interpreta un cover especial en cada ciudad y suele invitar a artistas locales a compartir el escenario. Aunque circulan rumores sobre posibles invitados, hasta el momento no hay confirmaciones oficiales.

Con esta estrategia, Dua Lipa mantiene alta la expectativa entre sus seguidores argentinos y ofrece una muestra del ambiente que se vivirá en el Estadio River, donde promete combinar energía, hits y momentos únicos para su público.