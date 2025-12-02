Dua Lipa desembarcó en Ciudad de México y transformó su primera noche en el Estadio GNP Seguros en un evento monumental. Fiel a la impronta de su Radical Optimism World Tour, la artista británica volvió a sorprender con uno de sus ya clásicos guiños locales.

En un estadio colmado, la cantante decidió reinterpretar “Bésame Mucho”, la joya compuesta por Consuelo Velázquez, pero en la versión que Luis Miguel convirtió en ícono durante los años ’90. Cantando en español y moviéndose con soltura, Dua Lipa logró que el público acompañará con coros y aplausos.

Durante toda su gira latinoamericana, la británica viene desarrollando una estrategia que ya es marca registrada: homenajear a artistas emblemáticos de cada país que visita. Esta dinámica amplifica la presencia de sus shows en redes, donde cada intervención se convierte en tendencia.

En Sudamérica y el Caribe, la fórmula ya había funcionado a la perfección. Dua Lipa cantó canciones de Miranda!, Shakira y Soda Stereo, además de protagonizar un celebrado cruce escénico con Mauricio Mesones.

La llegada a México mantuvo esa línea, pero con un giro emocional aún más profundo. “Bésame Mucho” es un símbolo cultural que atraviesa generaciones, y la versión popularizada por Luis Miguel es un clásico moderno en el país..

Desde el entorno de la artista explicaron que el equipo de Dua Lipa estudia los repertorios locales de cada destino antes de elegir el homenaje musical, así fue que eligió De Música Ligera de Soda Stereo, Tu Falta de Querer de Mon Laferte en Chile o "Magalenha", un clásico de Sérgio Mendes.