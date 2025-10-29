El momento de River es uno de los más difíciles de los últimos años y quien más lo sabe es Marcelo Gallardo, que de cara al partido ante Gimnasia (LP), fundamental para asegurar la presencia del equipo en octavos y para la batalla con Boca por el último cupo directo a la Copa Libertadores vía tabla anual, buscará alinear un once que pueda estar a la altura en el clima difícil que presentará el Monumental.

"Este momento no es para cualquiera. (...) No es para cualquiera entrar al campo de juego y jugar, no es para cualquiera sostenerse en este momento. Ahí está la hombría. Los hombres también se destacan por esas situaciones, cuando viene la adversidad", fueron las palabras de Gallardo en la sala de prensa del Mario Alberto Kempes después de la eliminación ante Independiente Rivadavia el pasado viernes.

El entrenador de Millonario en estos casos tiende a apostar por los históricos. Sin embargo, ninguno está en su mejor momento y algunos son resistidos por el hincha: Enzo Pérez viene de una inactividad de más de un mes, Ignacio Fernández no pasa su mejor momento y Juan Fernando Quintero, el que más chances tiene de ser titular ante el Lobo, no tuvo consistencia en sus rendimientos. Hoy por hoy, las fijas en el once son el arquero y los defensores: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Estos últimos tres tienen cuatro amarillas y deben cuidarse o se perderán el Superclásico ante Boca.

Martínez Quarta, uno de los que deberá cuidarse de recibir la quinta amarilla. (Foto: X @RiverPlate)

El resto de los futbolistas que se perfilan para integrar el equipo en el Monumental son Juan Carlos Portillo, que si bien no tuvo un rendimiento descollante mostró el carácter que el DT busca para estas situaciones, mientras que arriba Maximiliano Salas es una fija y Facundo Colidio será el reemplazante del lesionado Sebastián Driussi, dejando a Miguel Borja, que el otro día ingresó en el entretiempo, relegado al banco de suplentes.

Las dudas y una posible sorpresa

El mediocampo es sin dudas el sector donde más incertidumbre hay, y Gallardo deberá elegir entre varios nombres, incluyendo a los mencionados Quintero, Enzo Pérez y Nacho Fernández. Las alternativas son Kevin Castaño (silbado en alguna ocasión en el Monumental), Giuliano Galoppo, que se había afianzado pero viene de errar su penal en Copa Argentina y cruzarse luego con un hincha en Córdoba), Maximiliano Meza y, sorpresivamente, Cristian Jaime. El pibe de 19 años tuvo un buen puñado de minutos en la derrota ante Sarmiento y el Muñeco lo considera como un posible factor sorpresa en la alineación.