Una mujer de aproximadamente 30 años fue atendida de urgencia este fin de semana en Valeria del Mar, en la Costa Argentina, luego de sufrir quemaduras en la planta de los pies al caminar sobre la arena a muy alta temperatura.

El episodio se produjo durante una jornada con 35 grados de temperatura, en el marco de la ola de calor que afectó a la región. La víctima se encontraba celebrando su cumpleaños junto a un grupo de amigas en la playa.

El momento del incidente

Según relataron testigos, la mujer se descalzó y bajó corriendo hacia la orilla para ingresar al mar. Al regresar por la arena caliente, comenzó a sentir un fuerte dolor y perdió estabilidad.

Intervención del guardavidas y emergencia

Ante la situación, se dio aviso al guardavidas del balneario, quien la asistió junto a otros veraneantes. Posteriormente, fue trasladada por el servicio de emergencias para recibir atención médica.

De acuerdo a lo informado por el diario Clarín, la piel de la planta de los pies presentó lesiones severas producto del contacto con la arena recalentada por el sol.

Altas temperaturas y otros casos similares

La jornada de calor extremo no solo afectó a esta mujer. Fuentes del balneario confirmaron que otras personas también debieron ser asistidas por molestias y quemaduras leves causadas por la arena caliente, aunque sin consecuencias de gravedad.

Condiciones climáticas en la Costa Argentina

Valeria del Mar registró temperaturas cercanas a los 35 °C, con exposición solar desde horas tempranas, lo que elevó considerablemente la temperatura del suelo en playas y accesos.

Recomendaciones para evitar quemaduras en la playa