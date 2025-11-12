Este jueves 13 de noviembre se celebra en todo el país la Noche de las Heladerías. Un evento gastronómico tradicional que se realiza en distintas heladerías del país, ofreciendo descuentos, promociones y copando los comercios con grandes ofertas. La promoción de la edición es de 2x1 en el cuarto de kilo de helado.

El evento es organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), con más de 500 comercios asociados en todo el país, consolidándose como una de las fechas más esperadas del año. En Neuquén y Río Negro distintas heladerías artesanales participan del evento que busca promover el consumo del auténtico helado artesanal. Se destaca que han reforzado tanto el stock como la atención para evitar demoras y vender todo lo posible.

Tanto en Roca como en Cipolletti, en Cinco Saltos, Neuquén y Centenario hay heladerías adheridas a esta promoción de dos cuartos de kilo al precio de uno. Actualmente el 1/4kg en la región tiene un valor de un poco más de $9000.

Se trata de la novena edición de la noche, que incluye desde el Norte hasta el Sur del país. Este jueves, desde las 19, cientos de comercios abrirán sus puertas para celebrar la fecha. Las promociones son válidas desde esta hora hasta el horario de cierre.

Por otro lado, del 10 al 16 de noviembre, la AFADHYA, celebrará en todo el país la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal bajo el lema “El futuro es artesanal”. La consigna de esta edición busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital. Se invita a celebrar la versatilidad y favoritismo por el Helado Artesanal Argentino, “Ayer, hoy y siempre”.

En el Alto Valle cada año se forman filas de personas esperando su helado afuera de los locales, aprovechando que la fecha suele ser calurosa y agradable en la región. Además el evento es beneficioso para las ventas y la economía local.

Conoce todos los comercios adheridos este año: