Villa Traful, un paraíso natural rodeado de montañas, bosques y aguas cristalinas, ofrece a quienes lo visitan experiencias únicas. Una de las excursiones más destacadas es la que recorre el lago Traful, un recorrido embarcado que permite descubrir sus secretos más ocultos.

Esta aventura es guiada por Traful Andino, la primera agencia de turismo de la localidad, a cargo de Jorge Olatte y Cintia Pereira, quienes se encargan de compartir con los turistas la belleza y los misterios del lugar. La excursión contó con la participación especial del conductor y productor Huguex Cabrera, quien capturó cada detalle del recorrido, junto con la cámara de Facundo Rocha y la asistencia de Pablo Almada, inmortalizando la experiencia para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

Durante el paseo, los visitantes se adentran en un entorno singular, donde la naturaleza sorprende a cada paso. Uno de los atractivos más impresionantes es un bosque de cipreses sumergidos en las aguas del lago. Esta particularidad, rara vez vista en otros destinos se debe a un fenómeno geológico ocurrido en los años 60, cuando un desprendimiento masivo de tierra arrastró los árboles de la ladera del cerro Bayo hacia el fondo del lago. Actualmente, los troncos de estos cipreses, parcialmente sumergidos, se erigen como sentinelas bajo el agua, visibles gracias a la impresionante transparencia y calma del lago, que permite ver hasta 15 metros de profundidad.

Este tipo de experiencias, que combinan aventura, historia y naturaleza, se ha convertido en una atracción imprescindible para quienes visitan Villa Traful. Jorge Olatte y Cintia Pereira, con su experiencia y conocimiento del lugar, logran ofrecer una excursión que va más allá de lo habitual, invitando a los turistas a descubrir los secretos del lago y sus alrededores.

Cómo hacer la excursión

La excursión en barco es realizada de la mano de Traful Andino, la primera agencia de turismo de Villa Traful. Quienes estén interesados tienen dos vías de contacto: