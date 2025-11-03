El rugido más esperado del rock mundial vuelve a sacudir Buenos Aires. AC/DC confirmó su regreso al país con una fecha única en el Estadio Monumental de River Plate, el 23 de marzo de 2026, en el marco de su gira mundial “Power Up Tour”.

Será el reencuentro con el público argentino después de 16 años de ausencia, tras los históricos conciertos de 2009 que quedaron inmortalizados en el disco y DVD Live at River Plate (2012).

Preventa y venta general: fechas y detalles

Las entradas para el show de AC/DC en Argentina estarán disponibles desde el 7 de noviembre a las 10:00, a través del sistema All Access. Se espera una fuerte demanda en la preventa, similar a la de sus anteriores presentaciones en River.

La banda llega al país luego de una gira que agotó estadios en Estados Unidos, Europa y Australia, consolidando su vigencia más de medio siglo después de su formación.

La formación actual del grupo

El conjunto mantiene su esencia con Angus Young en guitarra líder y Brian Johnson en voz, acompañados por Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

Esta formación ha sido clave para sostener el legado de AC/DC y mantener viva la energía que los caracteriza en cada escenario.

El espíritu de “Power Up”: homenaje a Malcolm Young

El “Power Up Tour” toma su nombre del álbum “Power Up” (2020), el decimoséptimo disco del grupo y un homenaje a Malcolm Young, guitarrista rítmico y cofundador de la banda.

El disco fue creado a partir de riffs inéditos trabajados junto a Angus Young, y captura la energía original del grupo con canciones nuevas que reflejan la fuerza del rock clásico de AC/DC.

Un vínculo histórico con el público argentino

La relación entre AC/DC y la Argentina es una de las más intensas del mundo del rock. En 2009, el grupo ofreció tres conciertos agotados en el Monumental, ante más de 200.000 personas. Esas noches se transformaron en un fenómeno global y en un testimonio del fervor local.

El registro audiovisual de aquellas presentaciones, Live at River Plate, sigue siendo uno de los documentos más emblemáticos de la historia del rock en vivo. En el 2010, ese show sirvió como intro de la película "Iron Man 2", con Robert Downey Jr.

Un show que promete hacer historia

El “Power Up Tour” se presenta como una de las giras más esperadas de 2026. Con una puesta renovada, un repertorio cargado de clásicos y un homenaje a su historia, AC/DC prepara una experiencia de alto voltaje que promete convertirse en otro hito en River Plate.

Más de 200 millones de discos vendidos, medio siglo de carrera y una influencia transversal en la cultura popular consolidan a la banda como una leyenda viva.