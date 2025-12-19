¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 19 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Operativo forestal en zona urbana

Incendio en Bariloche: un bombero asistido por inhalación de humo

El hombre resultó intoxicado mientras combatía el incendio en el Cerro Runge, detrás del Sanatorio San Carlos. El SPLIF mantiene un operativo activo y pide evitar la circulación.

Por Redacción

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 19:28
Un foco ígneo se inició en la ladera del Cerro Runge, detrás del Sanatorio San Carlos, en la ciudad de Bariloche, Río Negro.
Según informó el Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF), el fuego avanza con rapidez por la pendiente y la vegetación densa.

“Se inició en la ladera del Cerro Runge, justo detrás del sanatorio”, indicó el subjefe del SPLIF Bariloche, Nelson Leal.

Un bombero resultó intoxicado por inhalación de humo

Durante el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios del Cuartel Centro y personal del SPLIF.
En ese contexto, un brigadista inhaló humo mientras combatía las llamas y debió recibir asistencia sanitaria en el lugar, según medios locales.

No se informó su traslado y se mantiene su situación bajo observación.

Tránsito interrumpido y trabajo coordinado

Las autoridades dispusieron la interrupción provisoria del tránsito, con el fin de no obstaculizar el avance de los equipos de emergencia.

El SPLIF pidió evitar el tránsito en la zona para no entorpecer el operativo ni poner en riesgo a civiles.

Medios aéreos preparados

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que cuenta con dos medios aéreos preparados para intervenir cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

“Estamos monitoreando la situación permanentemente”, señaló el organismo en su cuenta oficial.

