Un foco ígneo se inició en la ladera del Cerro Runge, detrás del Sanatorio San Carlos, en la ciudad de Bariloche, Río Negro.

Según informó el Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF), el fuego avanza con rapidez por la pendiente y la vegetación densa.

“Se inició en la ladera del Cerro Runge, justo detrás del sanatorio”, indicó el subjefe del SPLIF Bariloche, Nelson Leal.

Un bombero resultó intoxicado por inhalación de humo

Durante el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios del Cuartel Centro y personal del SPLIF.

En ese contexto, un brigadista inhaló humo mientras combatía las llamas y debió recibir asistencia sanitaria en el lugar, según medios locales.

No se informó su traslado y se mantiene su situación bajo observación.

Tránsito interrumpido y trabajo coordinado

Las autoridades dispusieron la interrupción provisoria del tránsito, con el fin de no obstaculizar el avance de los equipos de emergencia.

El SPLIF pidió evitar el tránsito en la zona para no entorpecer el operativo ni poner en riesgo a civiles.

Medios aéreos preparados

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que cuenta con dos medios aéreos preparados para intervenir cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.