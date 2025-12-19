Un hombre murió el miércoles al mediodía en plena calle, en el barrio Valentina Norte Rural, en el oeste de Neuquén, límite con Plottier. El hecho ocurrió en un contexto de alerta sanitaria por consumo de cocaína adulterada, tras dos fallecimientos previos. La víctima fue identificada como Omar Side, de 37 años, y falleció a causa de una congestión cardiopulmonar.

Según testimonios de vecinos, Side se desplomó en la calle, permaneció consciente durante varios minutos y pidió ayuda mientras aguardaba la llegada del Servicio Integral de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Reclamo por la demora de la ambulancia

Una vecina afirmó que su familia llamó al SIEN a las 12.25 y que la ambulancia llegó a las 13.45, cuando policías realizaban maniobras de RCP porque el hombre “se estaba muriendo”.

“Estuvo casi una hora en la calle. Lo calmaban y le hacían sombra hasta que llegara la ambulancia”, relató la testigo.

Cuando el personal sanitario arribó al lugar, Side ya había fallecido.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó la causa de la muerte y que ordenó estudios bioquímicos y toxicológicos complementarios para establecer la posible presencia de sustancias en el organismo.

Repercusiones en la comunidad

El fallecimiento provocó conmoción en Valentina Norte Rural.

Desde el polideportivo Gigantes del Este publicaron un mensaje en redes:

“Lamentamos informar el fallecimiento de quien fuera nuestro vecino, amigo y gran compañero Omar Side. Acompañamos a su familia”.

La publicación recibió numerosos mensajes de despedida.