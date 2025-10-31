Linkin Park arribó a Buenos Aires este jueves 30 de octubre en un vuelo privado, con Emily Armstrong como su nueva cantante. La llegada al aeropuerto de Ezeiza contó con la presencia de numerosos fanáticos que los esperaron en el sector VIP de arribos, donde Mike Shinoda y Armstrong saludaron efusivamente a sus seguidores.

Horas después, el encuentro con los fans continuó en el hotel donde la banda se hospedó, consolidando la emoción por su regreso a la escena argentina. Este retorno se produce ocho años después de su última presentación en el país, en el Maximus Festival, cuando Chester Bennington aún lideraba el grupo antes de su fallecimiento en 2017.

La reactivación de la banda

Tras un extenso período de inactividad, Linkin Park anunció su reactivación con una nueva formación vocal. Emily Armstrong, exintegrante de Dead Sara, rápidamente conquistó a los seguidores, y la banda confirmó una gira mundial que incluye varias fechas en Sudamérica, con Argentina como una de las sedes principales.

El concierto en el Parque de la Ciudad está programado para el viernes 31 de octubre, marcando un momento clave para la banda y sus fanáticos locales. En 2024, siete años después de la pérdida de Bennington, Linkin Park volvió a la música con un nuevo álbum y una alineación renovada.

En septiembre de ese año, la banda reveló oficialmente a Emily Armstrong como su vocalista y presentó un adelanto de su disco From Zero, que fue lanzado el 15 de noviembre. En una transmisión global desde Londres, los miembros originales Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn se unieron al baterista Colin Brittain y a Armstrong para estrenar el sencillo “The Emptiness Machine”.

Linkin Park vuelve a Argentina con nueva voz

Mike Shinoda explicó que el título del álbum simboliza “este nuevo comienzo y el viaje que estamos iniciando”, y agregó que el trabajo fusiona su sonido clásico con una energía renovada y actual, reflejando la evolución de la banda tras años de cambios y desafíos.