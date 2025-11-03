¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 03 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Cataluña lanza en Buenos Aires el Grand Tour para descubrir su diversidad turística

La Agencia Catalana de Turismo presentó el plan que invita a explorar la región más allá de Barcelona, destacando su gastronomía, naturaleza, cultura y deportes en cinco tramos inspiracionales.

Por Redacción

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 20:46
Cataluña presenta su Grand Tour en Buenos Aires

En un evento organizado por la Agencia Catalana de Turismo en Buenos Aires, se dio a conocer oficialmente el "Grand Tour de Cataluña", una innovadora propuesta que busca invitar a los viajeros a explorar el territorio catalán más allá de su capital, Barcelona.

Este plan integral está diseñado para que los visitantes puedan descubrir la riqueza de Cataluña a través de un recorrido dividido en cinco tramos inspiracionales que abarcan diversos aspectos de la región, como su gastronomía, naturaleza, arquitectura, deportes, cultura y hospitalidad.

La iniciativa forma parte del nuevo Plan de Marketing Turístico 2025–2029, que apunta a posicionar Cataluña como un destino diverso y atractivo para turistas internacionales, resaltando sus múltiples atractivos más allá de los circuitos tradicionales.

Con esta propuesta, la Agencia Catalana de Turismo busca ofrecer una experiencia completa que permita apreciar las distintas facetas del territorio, promoviendo un turismo que valorice tanto sus paisajes naturales como su patrimonio cultural y la calidad de su oferta gastronómica y deportiva.

