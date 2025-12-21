A seis meses del arranque de la Copa del Mundo, el parte de lesionados de los argentinos en Europa es un dolor de cabeza constante para el cuerpo técnico de la Selección y en el último fin de semana de acción oficial, Nicolás González no completó el partido de su equipo Atlético Madrid en La Liga de España.

El ex Argentinos Juniors quedó tendido en el suelo a los 27 minutos del partido entre el Colchonero y Girona por la 17ª fecha y se estima que sería un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y tendrá para 21 días de recuperación. Al momento de su acción, el visitante se imponía 1 a 0, victoria que terminó ratificando con resultado final de 3 a 0.

Durante la semana completará estudios médicos para confirmar el parte médico oficial, antes del receso por las fiestas de fin de año que culminará el 4 de enero para el equipo de la capital española conducido por Diego Simeone.

González arribó a la institución en la presente temporada, proveniente de Italia y aunque ha visto muchos minutos oficiales, no se ha constituido en un titular indiscutido. De todas maneras, es uno de los nombres apuntados por Lionel Scaloni de cara a la lista definitiva para la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá del próximo año.

Compromisos

Atlético Madrid volverá al ruedo jugando como local ante la Real Sociedad por el campeonato español y dos días más tarde viajará a Arabia Saudita para animar la Supercopa española nada menos que ante el Real Madrid.

Su participación en esos dos primeros capítulos 2026 dependerán de la gravedad de esta nueva lesión que lo ponen seriamente en duda como una alternativa.