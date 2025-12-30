La última gala de MasterChef Celebrity, emitida en Telefe, estuvo marcada por una doble despedida que impactó a los participantes y espectadores. Mientras Momi Giardina quedó eliminada tras una exigente prueba, Maxi López anunció su salida temporal para acompañar a su pareja en el nacimiento de su hijo.

En esta instancia decisiva, los famosos que debieron enfrentarse a la eliminación fueron Momi Giardina, Claudio “El Turco” Husaín, Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Agustín “Cachete” Sierra y el Chino Leunis. La consigna, planteada por los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, consistió en preparar un plato donde el atún rojo fuera el ingrediente principal, en un tiempo límite de 60 minutos. La dificultad técnica y la creatividad exigidas provocaron que varios participantes cometieran errores.

Tras la evaluación del jurado, la preparación de Momi Giardina no alcanzó las expectativas, lo que derivó en su eliminación definitiva. La participante expresó con emoción: “Gracias infinitas. Me divertí mucho. Entré con mucho miedo, porque la cocina me tenía bastante anulada, y ustedes me empujaron”.

El programa también vivió un momento cargado de emoción cuando Maxi López comunicó a sus compañeros que debía ausentarse para viajar a Suiza y estar presente en el nacimiento de su hijo Lando, fruto de su relación con Daniela Christiansson. “Se me terminó el tiempo, me están esperando, tengo que viajar... Tengo que acompañar a Daniela en Europa... Pero, voy a volver. Ojalá que mis reemplazos me cuiden el lugar”, manifestó visiblemente conmovido.

Como muestra de apoyo, el jurado le entregó un mini delantal destinado al bebé, gesto que emocionó aún más al exfutbolista. Maxi López aclaró que su salida es temporal y que, una vez finalizado el parto, regresará al certamen, con una estructura de reemplazos planificada durante su ausencia.