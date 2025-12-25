El empresario Gustavo Scaglione, recientemente consagrado como el nuevo dueño de Telefe, vivió horas de extrema tensión luego de sufrir un grave episodio de salud que puso en riesgo su vida. El hecho ocurrió en una chacra de Punta del Este, donde fue atacado por un enjambre de avispas que le provocó una reacción alérgica severa y un posterior colapso físico.

Según se informó, Gustavo Scaglione se encontraba en un campo ubicado a pocos kilómetros del balneario de José Ignacio cuando comenzó a descomponerse tras las picaduras. La situación se volvió crítica en cuestión de minutos y obligó a un traslado de urgencia en camioneta hasta la policlínica más cercana, ante la imposibilidad de esperar una ambulancia.

Al llegar al centro de salud, el nuevo propietario de Telefe ingresó en estado crítico. El médico Leonardo Falcao relató que el paciente llegó desmayado, con la presión arterial extremadamente baja y signos claros de un shock anafiláctico, una condición que puede resultar mortal si no se actúa de inmediato.

El equipo médico activó el protocolo internacional correspondiente y trabajó intensamente durante varios minutos para revertir el cuadro. Gracias a la rápida intervención, lograron estabilizar a Gustavo Scaglione, evitando consecuencias mayores y sacándolo de una situación límite que generó gran preocupación en su entorno.

Una vez controlado el episodio inicial, el empresario fue trasladado en ambulancia al sanatorio Mautone para continuar con estudios y controles. El vehículo utilizado estaba completamente equipado, lo que permitió que el traslado se realizara con el paciente ya estabilizado y fuera de peligro inmediato.

La evolución clínica fue positiva y, según contó el propio Leonardo Falcao, Gustavo Scaglione regresó al día siguiente a la policlínica para agradecer personalmente la atención recibida. Un gesto poco habitual que fue destacado por todo el personal de salud que participó del operativo.

Fuentes cercanas al empresario confirmaron que el dueño de Telefe ya se encuentra fuera de peligro y en buen estado general. Además, señalaron que el rápido accionar médico fue determinante y que Scaglione ya retomó el contacto con su entorno, mientras uno de sus hijos viajó para acompañarlo tras el susto.