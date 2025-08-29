Metal Gear Solid Delta: Snake Eater cuenta con aproximadamente 45 logros que los jugadores pueden desbloquear mientras avanzan en la historia principal y exploran el mundo del juego.
Si bien muchos de estos logros se obtienen de forma natural al progresar en las expediciones, existen algunos que son más específicos y pueden pasarse por alto sin una guía adecuada. Para aquellos que buscan completar el juego al 100% y obtener todos los trofeos, conocer cada uno de estos desafíos es fundamental.
Con el objetivo de facilitar esta tarea, se ha recopilado una lista completa de logros disponibles en Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, acompañada de consejos y guías para lograr desbloquearlos con mayor facilidad.
De esta manera, los jugadores podrán asegurarse de no perderse ningún logro y disfrutar de una experiencia completa, tanto en la historia principal como en la exploración y desafíos adicionales que el juego ofrece.