En el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura, River visitará a Lanús con un equipo alternativo. Luego de conseguir un sufrido pase por penales ante Libertad en la Copa Libertadores y en vistas del duelo de Copa Argentina ante Unión del próximo jueves, Marcelo Gallardo busca darle descanso a sus titulares y es por eso que algunos no habituales más otros que perdieron el puesto volverán a jugar hoy en La Fortaleza.

Entre los que integrarán el equipo del Millonario esta noche figuran Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño y Santiago Lencina. El central zurdo, que no fue inscripto en la lista de la Libertadores, volverá a ver acción desde el inicio, dándole descanso a Paulo Díaz, en tanto que Castaño, cuyó bajón de nivel le costó la titularidad, tendrá la oportunidad de repuntar ante el Granate. Portillo también jugará, aunque esta vez ocupará el mediocampo al igual que un Lencina que pelea por seguir siendo considerado en el once.

Además de ellos, otros futbolistas que Gallardo incluirá en el once son Milton Casco, que reemplaza al neuquino Marcos Acuña, el colombiano Miguel Borja como punta y los juveniles Juan Cruz Meza (aún es duda su presencia pero integraría el mediocampo) y Bautista Dadín, quien ya vio minutos ante Godoy Cruz hace algunos días. Además, Maximiliano Salas volvió a concentrar y vería minutos desde el banco de suplentes.

La probable formación de River vs. Lanús

Con algunas incógnitas, los que saldrían a la cancha esta noche ante el Granate serían Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo o Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Bautista Dadín.