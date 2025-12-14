Aunque no fueron los 12 millones de dólares que Independiente Rivadavia de Mendoza esperaba obtener de la venta de quien fue su máxima figura para la histórica obtención de la Copa Argentina 2025, sí habría alcanzado ya un acuerdo multimillonario por el colombiano Sebastián Villa con uno de los equipos más importantes de Brasil.

Según adelantó Bolavip Brasil es Flamengo de Río de Janeiro, flamante campeón de la Copa Libertadores 2025 tras imponerse en la final al Palmeiras y que este miércoles jugará la final de la Copa Intercontinental en Qatar ante el PSG, el equipo que fue a fondo para hacerse del fichaje del delantero, que ya estaría apalabrado y solo depende de la concreción de las gestiones oficiales.

Tras una oferta inicial de 6.500.000 dólares que Independiente Rivadavia rechazó, considerándola insuficiente y exigiendo 10 para dejar salir a su máxima figura, el acuerdo se habría cerrado por 8.500.000. Así las cosas, el ex Boca Juniors se sumaría al Mengao desde inicios de 2026.

Independiente Rivadavia percibiría 8.500.000 dólares por el traspaso al Flamengo

Si bien Villa tenía contrato con los mendocinos hasta junio del próximo año, había acordado con el club que le permitieran salir siempre que llegara una oferta que cerrara a todas las partes. Su principal intención era poder llegar a un club que lo ponga a la vista del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para tener chances de pelear por un lugar en la convocatoria para el próximo Mundial.

Los números de Villa en Independiente Rivadavia

A lo largo del año y medio que permaneció en el club mendocino, el delantero colombiano de 29 años disputó un total de 60 partidos, en los que convirtió 10 goles y aportó 16 asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en 5297 minutos en cancha. Por otro lado, también fue campeón de la Copa Argentina 2025.