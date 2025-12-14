AFA rica, clubes pobres, es una de las frases con las que suele graficarse la actualidad del fútbol nacional y los premios que la Asociación reparte a sus campeones va de la mano a la premisa.

El sábado por la noche, luego de consagrarse campeón del fútbol nacional contra Racing (1 a 1 y 5 a 4 en los penales), Estudiantes alzó el trofeo por el Torneo Clausura 2025, se clasificó a la próxima Copa Libertadores y embolsó la suma de 500 mil dólares en concepto de premio. Al número se suma el 50% de la recaudación en el Estadio Único Madre de Ciudades, descontando los costos de logística y organización.

Sin embargo, el desfasaje local es tan grande que el monto ya quedó por debajo de lo que percibe, por ejemplo, el campeón del fútbol en Brasil, que por pegar el salto a la máxima división se llevó 642 mil billetes verdes.

Coritiba, campeón de la segunda división de Brasil ganó 642 mil dólares en premio.

La comparativa resulta todavía más llamativa si se lo lleva al mismo escalón deportivo, con el campeón del Brasileirao: Flamengo, que por ser el mejor de todos los equipos de su país incrementó sus arcas en 10 millones de la misma moneda estadounidense.

Claudio Tapia posa con las autoridades de Estudiantes con el cheque simbólico de 500 dólares por la obtención del Torneo Clausura 2025.

Uruguay y Bolivia

Brasil se ha convertido en el fútbol más poderoso a nivel económico del continente americano. Por eso hasta podría resultar injusto pretender acercarse a esas sumas en el último tiempo de dominio absoluto en lo que respecta a la Libertadores.

Pero el medio millón es duplicado incluso en el reparto de las federaciones de Uruguay y Bolivia que tienen previsto para sus campeones. El mejor de los uruguayos y el mejor de los bolivianos se llevó este fin de año 1 millón de dólares.

Copa Argentina

Si la brecha entre ligas parece abismal, lo que sucede en Copa Argentina respecto a su similar de Brasil es tremendo.