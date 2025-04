Cuál es el mejor outlet para comprar en Chile y en qué horarios estará abierto en Semana Santa

Con la llegada del fin de semana largo por Semana Santa, muchos argentinos ya están planificando sus escapadas de compras a Chile. Sin embargo, el panorama comercial en el país vecino se encuentra envuelto en cierta incertidumbre, especialmente por un proyecto de ley que busca declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable, lo que obligaría a cerrar la mayoría de los comercios durante ese día.

El debate se instalará formalmente en el Congreso chileno este lunes, cuando se trate en sesión legislativa la iniciativa que ya fue aprobada de forma unánime en comisión. De aprobarse, el feriado no permitiría la apertura de malls ni outlets, afectando directamente a los negocios y a los turistas que cruzan la cordillera con intenciones de aprovechar los descuentos.

A pesar de este contexto, uno de los centros comerciales más visitados por los argentinos ya confirmó que abrirá sus puertas durante los tres días del fin de semana largo. Se trata del Easton Outlet Mall, ubicado en la comuna de Quilicura, en Santiago. Este complejo comercial, reconocido por sus precios competitivos, funcionará el viernes, sábado y domingo de 10 a 20 horas, siempre y cuando no se oficialice el cierre obligatorio.

El Easton Outlet es uno de los destinos más elegidos en los famosos “tours de compras”, que suelen partir desde Mendoza, San Juan o Córdoba. Su amplia variedad de tiendas de marcas internacionales a precios reducidos lo convierte en una parada obligada para quienes buscan ropa, calzado o tecnología.

Aún si no se aprueba la ley, la Dirección del Trabajo chilena ya dejó en claro que los empleadores no pueden desconocer acuerdos tácitos con trabajadores que históricamente no prestaban servicios ese día, lo cual podría limitar el funcionamiento completo de algunas tiendas. En esos casos, los comercios podrían recurrir a nuevos empleados o reemplazos para poder operar.

En medio de esta situación, desde el sector comercial chileno se preparan como si el viernes fuera laborable. La expectativa está puesta en los turistas argentinos, quienes, según cifras del retail, pueden representar hasta el 4% de las ventas en zonas clave del país, como el centro y el sur.

Lorena Arriagada, representante del sector turístico chileno, destacó que el gasto argentino en productos básicos y gastronomía genera un fuerte impacto. “Se trata de un consumo real que dinamiza la economía, más allá de que no venga impulsado por campañas turísticas”, señaló.

Además de Santiago, otras regiones como Valparaíso muestran altos niveles de reservas hoteleras, muchas realizadas por argentinos. El interés por cruzar a Chile sigue vigente, y todo indica que los outlets, si abren, tendrán un flujo constante de compradores este fin de semana largo.