Esta semana la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la provincia del Neuquén estará presente en la Fiesta Nacional de la Confluencia, con un stand institucional el sábado 7 y el domingo 8, de 21 a 22.

Contarán con propuestas abiertas a toda la comunidad orientadas a la prevención de la violencia de género y la promoción del respeto por las diversidades.

Quienes se acerquen al stand podrán visualizar la campaña “Verano sin etiquetas” en las pantallas, sacarse fotos con carteles alusivos a la campaña y participar actividades lúdicas, pensadas para generar conciencia sobre la prevención de la violencia de género. También para promover una sociedad más libre de prejuicios, respetuosa de las identidades y de la diversidad.

La presencia de la Secretaría intenta acercar las políticas públicas provinciales a la ciudadanía. Dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, también intenta fortalecer el acceso a la información y reforzar el compromiso del Estado con la promoción de derechos de mujeres y diversidades.

La subsecretaria de Mujeres y Diversidad, Karina Montecinos, destacó que “estar presentes en las fiestas populares nos permite dialogar, visibilizar derechos y dar a conocer las políticas públicas provinciales para acompañar y proteger a las mujeres y diversidades. Estos espacios son fundamentales para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias”.

Sobre la campaña

“Verano sin etiquetas” se viene llevando adelante desde mediados de enero en los balnearios de la Región de la Confluencia y busca que la ciudadanía reflexione acerca de los prejuicios y estereotipos corporales que moldean las expectativas sobre los cuerpos y, muchas veces, desencadenan en discriminación o exclusión. También se podrá acceder a información sustancial sobre el Sistema de Protección Integral contra las Violencias y qué derechos asisten a mujeres y diversidades.