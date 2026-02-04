¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 04 de Febrero, Neuquén, Argentina
Actividades para concientizar

Neuquén llevará políticas de género a la Fiesta Nacional de la Confluencia este fin de semana

Habrá un stand para concientizar sobre violencia de género, estereotipos y diversidades.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 17:26
Esta semana la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la provincia del Neuquén estará presente en la Fiesta Nacional de la Confluencia, con un stand institucional el sábado 7 y el domingo 8, de 21 a 22.

Contarán con propuestas abiertas a toda la comunidad orientadas a la prevención de la violencia de género y la promoción del respeto por las diversidades.

Quienes se acerquen al stand podrán visualizar la campaña “Verano sin etiquetas” en las pantallas, sacarse fotos con carteles alusivos a la campaña y participar actividades lúdicas, pensadas para generar conciencia sobre la prevención de la violencia de género. También para promover una sociedad más libre de prejuicios, respetuosa de las identidades y de la diversidad.

La presencia de la Secretaría intenta acercar las políticas públicas provinciales a la ciudadanía. Dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, también intenta fortalecer el acceso a la información y reforzar el compromiso del Estado con la promoción de derechos de mujeres y diversidades.

La subsecretaria de Mujeres y Diversidad, Karina Montecinos, destacó que estar presentes en las fiestas populares nos permite dialogar, visibilizar derechos y dar a conocer las políticas públicas provinciales para acompañar y proteger a las mujeres y diversidades. Estos espacios son fundamentales para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias”.

Sobre la campaña

“Verano sin etiquetas” se viene llevando adelante desde mediados de enero en los balnearios de la Región de la Confluencia y busca que la ciudadanía reflexione acerca de los prejuicios y estereotipos corporales que moldean las expectativas sobre los cuerpos y, muchas veces, desencadenan en discriminación o exclusión. También se podrá acceder a información sustancial sobre el Sistema de Protección Integral contra las Violencias y qué derechos asisten a mujeres y diversidades.

