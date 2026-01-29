El Gobierno nacional oficializó el estatus de los días de Carnaval para este 2026, confirmando que el lunes 16 y martes 17 de febrero serán feriados inamovibles. Esta decisión implica que no se trata de días no laborables opcionales, sino de feriados nacionales con plena vigencia legal, equiparables a fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio.

Feriado no laborable

Esto significa que la mayoría de los trabajadores gozarán de descanso obligatorio en estas jornadas. En caso de que alguna persona deba prestar servicios durante esos días, la Ley de Contrato de Trabajo establece que se deberá abonar la jornada al doble del salario habitual.

Con esta confirmación, se configura el primer fin de semana largo de cuatro días del año, una oportunidad ideal para escapadas turísticas o actividades de descanso. El cronograma oficial del Ministerio del Interior establece así un descanso extendido que abarca desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero.

Carnaval 2026 confirmado como feriado inamovible con descanso obligatorio

Más allá del Carnaval, el calendario oficial del primer semestre de 2026 incluye otras fechas de descanso. Por ejemplo, el Jueves Santo, que en esta ocasión coincide con el Día de Malvinas el 2 de abril, se considera un día no laborable. Además, se contemplan las festividades religiosas de las comunidades judía y musulmana, como las Pascuas y la Fiesta de la Ruptura del Ayuno, respectivamente, que se detallan en el calendario oficial según sus fechas específicas.

La definición clara de estos feriados y días no laborables permite a trabajadores y empleadores planificar con anticipación, además de fomentar el turismo interno y la actividad económica vinculada a estos períodos de descanso extendido.