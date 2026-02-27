Una camioneta Renault Kangoo fue consumida por completo en un voraz incendio ocurrido este jueves pasadas las 23 horas. El incidente tuvo lugar en la Ruta N°67, cerca de la calle Benito Machado, en Centenario.

El fuego fue detectado por personal policial de la Comisaría 52, que alertó rápidamente a los bomberos voluntarios. Una unidad se dirigió al lugar y encontró el vehículo envuelto en llamas, sin que hubiera tránsito en ese momento.

En el sitio del siniestro había dos trabajadores de una empresa, quienes viajaban en la camioneta. Según informó el sitio de noticias Centenario Digital, el conductor relató que comenzaron a sentir olor a humo, por lo que decidieron detenerse, pero el fuego ya se había extendido rápidamente.

Ambos trabajadores lograron descender del vehículo y alejarse a tiempo. No hubo víctimas, ya que el incendio fue tan rápido que no hubo oportunidad de evitarlo.