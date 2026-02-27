El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares. El proyecto obtuvo 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, con un fuerte debate sobre su impacto en las provincias cordilleranas y el sector minero.

En cuanto a los senadores neuquinos, ninguno votó en contra del proyecto presentado por el poder ejecutivo. Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos de La Libertad Avanza, votaron a favor de la reforma, apoyando la estrategia del oficialismo de incentivar las inversiones en minería. Por su parte, Julieta Corroza, de La Neuquinidad, fue la única senadora de la provincia que optó por la abstención, sin pronunciarse ni a favor ni en contra del proyecto.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, pretende aliviar las restricciones actuales del sector minero y fomentar la creación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales. A pesar de los apoyos obtenidos, la reforma sigue siendo un tema divisivo en el Senado, especialmente en las provincias productoras de recursos naturales, donde las restricciones al sector han generado incertidumbre.

Con la media sanción obtenida en el Senado, la reforma minera ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate igualmente intenso. El oficialismo buscará consolidar el apoyo necesario para aprobar una ley que consideran crucial para el desarrollo del sector minero y la atracción de inversiones, mientras que la oposición sigue cuestionando los impactos sociales y económicos que podría acarrear.



