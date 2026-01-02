Entre temperaturas bajo cero, nieve que no da tregua y un paisaje que parece de película, María Becerra y J Rei están viviendo unas vacaciones muy distintas a cualquier viaje tradicional. Eligieron Finlandia, se alejaron del ruido y fueron en busca de un objetivo concreto: ver de cerca las auroras boreales y sumar momentos especiales juntos. Y, en medio de esa experiencia extrema, apareció una escena que llamó la atención: él decidió cocinar al aire libre, en pleno bosque y bajo la nieve.

La secuencia se vio en un video que el músico compartió en redes, donde se lo ve cargando equipo, caminando entre árboles blancos y pensando cómo improvisar una cocina sin perder el romanticismo del plan. Allí explicó el desafío que se había propuesto: “Estamos en el medio del bosque, como podrán ver. Y la misión de hoy va a ser cocinar en el medio de la nieve. Yo tengo la mochila con algunas cosas que me traje de Argentina, que básicamente es un jet boil, que es una cocina con un anafe, y una comida de supervivencia que me compré, que supuestamente le agregás agua y ya está lista para comer”.

El menú terminó siendo simple, práctico y, a la vez, perfecto para el clima. J Rei armó un pequeño reparo para proteger el fuego del viento y el hielo, y contó cuál era la idea de la jornada: “Obviamente que a mí me gusta cocinar mucho más elaborado, pero es lo que pude conseguir para cocinar algo ahora y vivir la experiencia un poco de hacerlo en el medio de la nieve. La idea es hacer un mínimo reparo para que la nieve ni el viento me apaguen el fuego. Pastas a la bolognesa. A la Mari le traje unos ramen. Vamos a utilizar el cuchillo Martini, que lo compré acá, de Finlandia”.

Con agua hirviendo y paciencia, las preparaciones estuvieron listas. El músico probó primero y no dudó en decirlo: “Realmente muy bueno”. Del otro lado, María Becerra —abrigada, tiritando y feliz— celebró la idea de poder comer algo caliente en medio del frío extremo y convertir un momento simple en un recuerdo especial. “Vamos a probar la comida”, agregó, entre risas y respiraciones de hielo.

La escena resume bien el espíritu del viaje: poco glamour, mucha aventura y planes que se acomodan al entorno. No se trata solo de paseos turísticos, sino de experiencias pensadas para compartir, registrar y volver únicas. A eso se suma el atractivo inevitable de las auroras: cielos verdes, cambios de luces y esa sensación de estar frente a algo irrepetible.

Para la pareja, el viaje también funciona como un respiro después de meses intensos, con giras, lanzamientos y compromisos laborales. En Finlandia encontraron la oportunidad de bajar un cambio, jugar con la nieve, caminar en silencio y, de paso, probar cómo es cocinar a la intemperie con temperaturas extremas y un plato que, aunque sencillo, terminó siendo parte del recuerdo.

Así, entre ramen, pasta, bosque helado y noches iluminadas por el cielo, María Becerra y J Rei siguen sumando capítulos a unas vacaciones que mezclan romance, aventura y momentos que, lejos de los escenarios, muestran otra faceta de la pareja.