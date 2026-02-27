El Senado aprobó este jueves la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, impulsada por el Poder Ejecutivo, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. La iniciativa redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en áreas periglaciares previamente restringidas.

Los senadores de Río Negro se pronunciaron de manera dividida. Según el registro oficial de la votación, Martín Soria del espacio Fuerza Patria votó en contra de la reforma, argumentando que implicaba un retroceso en materia de protección ambiental y que ponía en riesgo reservas hídricas estratégicas. Lo mismo hizo Ana Marks, del mismo espacio.

Soria consideró que “la reforma regresiva de la Ley de Protección de Glaciares de Milei no va a frenar los miles de despidos ni va a evitar el industricidio. Solo garantiza ganancias extraordinarias a unos pocos empresarios mineros a costa de un daño ambiental irreversible para todos los argentinos”.

En cambio, Enzo Fullone de La Libertad Avanza acompañó el proyecto con su voto afirmativo, destacando la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y la autonomía provincial en la gestión de recursos naturales. Consideró

El debate en el recinto estuvo atravesado por posiciones encontradas. Mientras sectores opositores calificaron las modificaciones como “regresivas” y lamentaron la falta de discusión profunda, los defensores del proyecto sostuvieron que la nueva normativa permitiría destrabar inversiones en minería e hidrocarburos sin afectar las fuentes de agua dulce.

En Río Negro, la votación de sus representantes reflejó las tensiones que atraviesan a la provincia: por un lado, la defensa de los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua; por otro, la necesidad de impulsar proyectos productivos que generen empleo y desarrollo económico.

La aprobación en el Senado reavivó el debate sobre el equilibrio entre ambiente y economía, y ahora la iniciativa deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, donde continuará la discusión sobre el alcance de la reforma y su impacto en las provincias cordilleranas.