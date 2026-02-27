Viernes caliente en la Legislatura: energía, poder y pelea por un bloque para Tortoriello

La Legislatura de Río Negro definirá hoy el acuerdo con YPF y Argentina LNG SAU para proyectos energéticos estratégicos. En la misma sesión extraordinaria además se votará la nueva Ley de Ministerios que redefine el poder del Ejecutivo y, además, se pondrá en juego las autoridades de la cámara para todo el año, todo en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y el vice Pedro Pesatti por el reconocimiento del bloque Cambia Río Negro de Aníbal Tortoriello.

La agenda no es una más. Por el contrario, llega cargada de decisiones que pueden marcar el rumbo económico e institucional de la provincia. En primer término, se trtará el acuerdo firmado entre el gobernador Alberto weretilneck con YPF, por las inversiones de Argentina LNG SAU, un entendimiento que está directamente vinculado a los megaproyectos energéticos que buscan transformar la matriz productiva rionegrina.

No se trata solo de un trámite administrativo: detrás hay inversiones millonarias, infraestructura estratégica y una apuesta fuerte para consolidar a Río Negro en el mapa energético nacional con el Golfo de San Matías con.o.puerta de salida de la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta

Además, la discusión no será liviana. Cada voto pesará. El oficialismo buscará mostrar respaldo político a una iniciativa que promete empleo y movimiento económico, mientras que la oposición pondrá la lupa sobre las condiciones del acuerdo. En un contexto nacional complejo, cualquier definición sobre energía es también una señal hacia los mercados y hacia la Casa Rosada.

Pero eso no es todo. También se someterá a votación la nueva Ley de Ministerios, una reforma cosm3tica en el Gabinete de Weretilneck. Y acá empieza otro capítulo clave. No es un detalle menor: es el tablero donde se juega la estructura política del gobierno para lo que resta del año.

Tensión entre Juntos y Pesatti

Ahora bien, una vez finalizada la sesión extraordinaria, el recinto no tendrá respiro. Inmediatamente se realizará la sesión preparatoria para la apertura del periodo ordinario que inaugurará el gobernador el domingo. ¿Qué significa esto? Es el momento en que se definen las autoridades de Cámara que conducirán el año legislativo.

Es decir, quiénes manejarán el timón en la Legislatura durante el año. Y cuando se habla de conducción, se habla de poder real: orden del día, tiempos de debate y manejo político del recinto.

Sin embargo, la calma aparente se vio sacudida en la previa por la pelea entre Weretilneck y Pesatti, que hace casi medio año que cortaron el diálogo. Y como carta de presión hacia el Ejecutivo, el Vice amagó con reconocer el bloque de Tortoriello, con el pase de varios legisladores de otras fuerzas a Cambia Río Negro.

En la reunión de Labor Parlamentaria se coló el tema de alta sensibilidad.. La discusión fue tensa, con posiciones encontradas y pases de factura incluidos. Finalmente, los jefes de bancada acordaron patear cualquier definición técnica hasta el próximo encuentro, dejando el tema en suspenso.

Esa suspensión no es inocente. Por el contrario, refleja que el tablero político está en movimiento. El reconocimiento o no, de un bloque implica representación en comisiones, lugares en el recinto y recursos. En síntesis, significa poder.

Los legisladores de Juntos aseguran que no es facultad del Vice, sino del Cuerpo legislativo. En cambio, Pesatti amiga con romper definitivamente con Weretilneck.

Hoy no será un simple día administrativo en la Legislatura. Será una jornada donde se cruzarán energía, negocios, reorganización del Ejecutivo y pulseadas internas.