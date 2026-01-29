El Paseo de la Patagonia Shopping Center lleva adelante la tercera edición de Terraza Terraza, un ciclo de música en vivo que se desarrolla del 28 al 31 de enero en Neuquén con acceso libre para toda la comunidad.

Entre las presentaciones confirmadas, el recital de Sueño Eterno, programado para el 30 de enero, aparece como uno de los espectáculos centrales del evento. La banda ofrecerá un tributo a La Nueva Luna, referente de la cumbia argentina, con un repertorio orientado al baile y la participación del público.

La propuesta forma parte de la agenda cultural de verano del centro comercial, que busca generar espacios de encuentro con artistas regionales y actividades abiertas a las familias.

Cuatro días de música en vivo

El ciclo reune distintos géneros musicales en jornadas consecutivas al atardecer, combinando entretenimiento con propuestas gastronómicas y comerciales dentro del shopping.

Grilla completa

28 de enero: Serpentine, tributo a Guns N’ Roses.

29 de enero: Mario Catriel Suárez y Sureños, folklore argentino.

30 de enero: Sueño Eterno, tributo a La Nueva Luna.

31 de enero: Álamo Plateado, cierre con cumbia colombiana.

Descuentos y premios para el público

Durante cada jornada, quienes asistan al Paseo de la Patagonia Shopping podrán acceder al patio de comidas, obtener descuentos en locales adheridos y participar por más de 100 premios previstos para el evento.

Desde la organización indicaron que Terraza Terraza integra una serie de acciones orientadas a fortalecer la cultura local y ampliar las propuestas recreativas gratuitas en la ciudad.