Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, el Sunset en Bodega Malma vuelve con nuevas fechas durante febrero y se consolida como uno de los encuentros más atractivos del verano en la región. La propuesta combina música en vivo, coctelería de autor y una cuidada oferta gastronómica, con el vino como protagonista y el atardecer patagónico como escenario natural para disfrutar sin apuro, entre viñedos, buena música y encuentros al aire libre.

A medida que el sol se despide, la experiencia se transforma en un recorrido por sabores, aromas y sonidos. La propuesta gastronómica se despliega en distintos espacios: sectores de pizzas y empanadas, fuegos y opciones gourmet, el Winetruck Malma con una amplia selección de vinos y coctelería a base de vino, propuesta dulce y café de especialidad para completar la noche.

La música es otro de los grandes pilares del evento. DJs invitados como Gabee, Claudio Daniel Mengon y Karenina, entre otros, construyen una atmósfera cálida y descontracturada que acompaña el ritmo del atardecer y se extiende hasta entrada la noche.

Cada jornada suma además distintas activaciones de marcas y experiencias: la posibilidad de alojarse entre viñedos en Aldea de Terruño by Haiku, test drive de Armorique, juegos con premios y descuentos de The North Face, sectores de sombra y pista de baile de Tensión Carpas, hidratación a cargo de Aqualic, espacios de descanso de La Sarita y La Colonia.

Un stream en vivo desde la bodega

En esta edición, Prima Multimedios tendrá una participación especial con una cobertura en tiempo real del Sunset, a través de un stream en vivo que permitirá mostrar la experiencia desde adentro: el clima del encuentro, la música, el entorno y las sensaciones de quienes lo viven. La señal se emitirá en plataformas digitales y se complementará con contenidos para redes sociales, acercando el evento a turistas y públicos interesados en sumarse a futuras ediciones. Además, se realizará una cobertura especial para el canal de noticias 24/7 y Radio AM 550, ampliando el alcance del Sunset y posicionándolo como una de las propuestas destacadas del verano en la región.

El ciclo se desarrolla a lo largo de la temporada de verano y ya cuenta con una excelente recepción tanto del público local como de turistas. “La combinación del entorno, la gastronomía y la música convierte a los Sunsets en una de las propuestas más atractivas para disfrutar los atardeceres en la Patagonia”, coinciden quienes ya fueron parte.

Las próximas fechas

Serán el viernes 6 y 13 de febrero, viernes 6 y sábado 14 de marzo, y el cierre del ciclo está previsto para los viernes 10 y 17 de abril, siempre desde las 19:00 hasta la 1:00.

Entradas y modalidad

El evento es apto para mayores de 18 años. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com en las siguientes modalidades:

Entrada General:

$50.000 (preventa hasta el 30/1) - $60.000 (venta anticipada).

Incluye 2 copas de vino reserva, 2 botellas de agua Aqualic de 500 cc y copa de vidrio del Sunset.

Entrada VIP

$110.000 (preventa hasta el 30/1) | $120.000 (venta anticipada).

Incluye 3 copas de vino reserva, 2 botellas de agua Aqualic de 500 cc, tapeo en restaurante y copa de vidrio del Sunset.

La organización refuerza su compromiso con el consumo responsable, ofreciendo agua incluida con la entrada, traslados gratuitos con cupo limitado, mocktails para conductores designados y la posibilidad de alojarse en la misma bodega, más específicamente en Aldea de Terruño, con beneficios especiales durante las noches de Sunset. Consultas y reservas: WhatsApp +54 9 299 527-8251.

Las empresas interesadas en obtener paquetes de entradas corporativas pueden comunicarse directamente a los teléfonos +54 9 299 608-2000 o +54 9 11 6675-2000. En caso de mal tiempo, el evento puede reprogramarse. Más información y novedades en Instagram: @malmawines