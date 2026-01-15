El primer fin de semana largo del año 2026 se celebra en Argentina con motivo de Carnaval, que tendrá lugar del 14 al 17 de febrero. Esta fecha ofrece una oportunidad ideal para planificar escapadas de descanso, diversión y contacto con la naturaleza en distintos destinos del país.

En un contexto donde la planificación financiera es clave para las decisiones de consumo, las promociones y opciones de financiación se vuelven un factor decisivo para aprovechar al máximo estos días festivos. A continuación, se destacan tres destinos consagrados que ofrecen beneficios especiales para esta fecha.

Los Pinos Resort & Spa Termal, ubicado en Termas de Río Hondo, es el primer establecimiento con servicio all inclusive en Argentina. Este resort ofrece un entorno natural pensado para el descanso y la recreación, con propuestas ideales para familias y parejas. Cuenta con piscinas, espacios deportivos, zonas de relax y entretenimiento para niños y adolescentes, como los clubes Pinitos, Semillitas y Punto Teens. Además, dispone de actividades deportivas, dos funciones de cine diarias y un Open Bar con coctelería de autor para adultos.

Para el fin de semana largo de Carnaval, Los Pinos Resort ofrece promociones anticipadas que incluyen pagos en 6 cuotas con tarjetas de Banco Galicia, opciones de 3 y 6 cuotas con otros bancos y beneficios por estadías prolongadas. Las reservas pueden realizarse llamando al 0800-333-8736.

En la Patagonia, San Carlos de Bariloche se presenta como un destino ideal para vivir el verano con lagos, senderos y playas de agua dulce. El Sheraton Bariloche Hotel se destaca como una opción completa para familias, parejas y viajeros de negocios, con el Mineral Spa de Montaña que ofrece piscina climatizada, sauna, duchas escocesas y una variedad de tratamientos faciales y corporales.

El primer día del fin de semana largo coincide con San Valentín, y el Sheraton invita a celebrar con una experiencia gastronómica especial en su restaurante Brazarte. El menú diseñado por el chef Anibal Ramirez resalta productos regionales y técnicas contemporáneas, con una versión vegetariana disponible. Las reservas se gestionan a través de la página web del hotel.

En el noreste argentino, Puerto Iguazú se prepara para las "Cataratas de Alegría", una fiesta popular con música, baile y color que se realizará del 13 al 15 de febrero en la Costanera Eduardo Arrabal. En esta época, el caudal de las Cataratas del Iguazú llega a su máximo esplendor, realzando el verdor del entorno selvático.

Para complementar la experiencia, el Falls Iguazú Hotel & Spa ofrece un ambiente de confort y naturaleza, con spa, piscinas y habitaciones amplias. Además, cuenta con una promoción 4x3 en estadías mediante CT Experience, que permite alojarse cuatro noches pagando solo tres. Más información y reservas están disponibles en la web del hotel.

Estas propuestas permiten disfrutar del Carnaval 2026 con opciones variadas que combinan descanso, aventura, romance y bienestar, adaptadas a distintos perfiles de viajeros. Planificar con anticipación es clave para aprovechar las promociones y vivir una experiencia inolvidable en Argentina.