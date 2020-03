Los números del 2019 indican que aumentó la producción de gas y petróleo

En medio de la incertidumbre actual en materia de política energética y mientras se aguardan los lineamientos del nuevo gobierno nacional, se conocieron los números que arrojó el Informe Anual sobre la Producción de Hidrocarburos en Argentina, que se realiza en base a datos oficiales elaborados por la Secretaría de Energía y otros organismos estatales: la producción creció por segundo año consecutivo en 2019 después de una declinación tendencial que se dio a lo largo de los últimos 10 años.

Esto se da tras el récord productivo que se dio en 1998, año en que la producción nacional petrolera alcanzó su máximo histórico con 49.148 millones de m3 anuales. Es decir que la producción de crudo de 2019 fue apenas el 60% del total producido en 1998.

Producción de hidrocarburos

La producción total de petróleo en 2019 fue 29.516 Mm3, esto es 3,9% mayor a la registrada el año anterior. Sin embargo, la producción se encuentra aún en niveles muy bajos respecto a la serie histórica de producción, siendo 15,7% inferior a la del año 2009 y con niveles de producción similares a los del año 1991.

La producción nacional de gas natural aumentó 5% en 2019 respecto al año anterior. Sin embargo la producción del año 2019 es apenas el 1,9% superior a la de 2009. En la última década la producción aumentó a una tasa del 0,2% promedio anual.

En los últimos 10 años se observa una serie productiva con forma de “V”: con la tendencia de producción decreciente hasta 2013, y el inicio del crecimiento desde el año 2014 y que continúa hasta la actualidad.

Las tendencias productivas en los hidrocarburos convencionales

La producción convencional de petróleo y gas natural declina en el total de las cuencas productoras argentinas con tasas del 3,8% y 5,2% anual en promedio respectivamente entre los años 2009 y 2019.

El crudo convencional constituye el 81% del total producido, mientras el gas natural convencional representa 57% del total producido. La producción de petróleo convencional en 2019 es 32% inferior a la de 2009, mientras que la de gas es 41% menor a la de aquel año y ambas declinan con tendencias de larga data de características estructurales.

Las tendencias productivas de los hidrocarburos no convencionales

La producción de hidrocarburos no convencionales aumentó en 2019 un 49,9% en petróleo, y 26,3% en gas natural respecto al año 2018. Estas tasas lucen sustancialmente inferiores a las registradas en años anteriores, en particular en la producción no convencional de gas natural.

Según el Instituto, las posibles causas de la declinación crónica de Argentina en la producción de hidrocarburos “se enmarca en un contexto de baja inversión en exploración de riesgo en las áreas convencionales en el último cuarto de siglo, lo que se manifiesta claramente en una disminución de las reservas comprobadas, probables y posibles de petróleo y gas natural según los datos oficiales de la Secretaría de Energía".