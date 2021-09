Rystad: el shale de Vaca Muerta es el que más rápido crece

Rystad Energy dio a conocer hoy su posición de que los bloques productores de Vaca Muerta conforman el desarrollo de crudo y gas no convencionales que más rápido creció en el mundo.

La empresa de investigación energética e inteligencia empresarial con sede en Oslo, Noruega, publicó un informe donde destaca la productividad de los pozos y da cuenta de los niveles máximos históricos de producción que se registraron en julio y agosto pasados. Al mismo tiempo, proyecta una curva de crecimiento constante hasta finales de año. Afirma que los campos productores ubicados en Neuquén "se han convertido en la cuenca de esquisto de más rápido crecimiento del mundo".

“Este aumento de Vaca Muerta está destinado a elevar la producción de petróleo en Argentina al nivel más alto en años, y la competitividad también aumentará frente a las cuencas estadounidenses”, vaticina el informe al que accedió Plus Energético.

“No hay duda de que el tercer trimestre de 2021 establecerá un nuevo récord para la cantidad de pozos horizontales puestos en producción en Vaca Muerta y Rystad Energy estima que el recuento alcanzará alrededor de 73 pozos de petróleo y gas. El récord anterior fue en el cuarto trimestre de 2018, cuando el recuento llegó a 59 pozos”, sostiene el informe.

Para la consultora, Vaca Muerta “probablemente verá más de 50 pozos puestos en producción entre julio y septiembre, mientras que la actividad de pozos de gas probablemente se mantendrá en el rango de 20 a 25 pozos durante el trimestre”.

Rystad señala que el incremento de la actividad implicó que la “producción de petróleo de la cuenca supere los 160.000 barriles por día (bpd) por primera vez en julio, alcanzando un promedio de 162.000 bpd en el mes, seguido de un agosto igualmente fuerte que registró una producción de 161.000 bpd”.

Rystad Energy espera que la producción aumente hasta otro 25% durante los próximos tres meses, para cerrar el año en casi 200.000 bpd.

En su panorama, la consultora indica que la producción de petróleo de de Argentina alcanzó un máximo de casi 850.000 bpd “antes del cierre del siglo XX y desde entonces ha estado en constante declive”.

Con la producción de agosto en un promedio de casi 525.000 bpd, lo que representa una recuperación total a los niveles anteriores a Covid-19 observados en el primer trimestre de 2020, las subas de la producción “esperadas de Vaca Muerta podrían ayudar a elevar la producción mensual del país a 560,000 bpd para diciembre, un punto de referencia que no visto desde octubre de 2012”.

Las subas en la producción de gas natural "en Vaca Muerta han sido aún más impresionantes, expandiéndose secuencialmente todos los meses desde mayo hasta agosto", afirma.

La consultora compara el desempeño de los plays neuquinos con la vanguardia de los no convencionales en el mundo, los campos productores de Estados Unidos. “No hay duda de que un desarrollo promedio en la zona petrolera de Vaca Muerta ofrece tasas de producción significativamente más altas en barriles de petróleo equivalente (boe) que un pozo de tight oil promedio de EE. UU.”, dice Artem Abramov, jefe de investigación de esquisto en Rystad Energy.

Esta productividad convive, no obstante, con mayores costos de perforación y terminación en Vaca Muerta en comparación con los campos de Permian, Eagle Ford o Bakken en EE. UU.

“Sin embargo -dice Rystad-, se han logrado avances significativos en los últimos años y Vaca Muerta ha avanzado rápidamente en la curva global de costos no convencionales. Principalmente debido a la estructura de costos menos competitiva, un pozo de la ventana de petróleo típico de Vaca Muerta fue peor que el cuartil inferior de los pozos Permian durante el período de 2015 a 2017”, dice el informe. No obstante, "la situación cambió drásticamente de 2018 a 2020, ya que un pozo estándar en la ventana petrolera de Vaca Muerta comenzó a igualar el desempeño de un pozo similar en el Permian. Los costos de Vaca Muerta se han reducido aún más en medio de mejoras estructurales, y un pozo estándar en 2021 ya se está acercando al rango del cuartil superior visto en el Permian”, expresa el informe.