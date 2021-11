"Es un proyecto de ley empujado"

El ex secretario de Energía de la Nación, José Luis Sureda, opinó sobre la ley de incentivos al sector hidrocarburífero que el gobierno envió al Congreso de la Nación. En un diálogo con Plus Energético, sostuvo que se trata de un proyecto “empujado” que expresa la mirada sobre el sector petrolero de “una parte del gobierno que no se lleva bien con la otra”. Sostuvo que el texto muestra que “no hay convicción en hacer lo que hay que hacer para que Vaca Muerta explote”.

Opinó, en la misma línea, que las provincias “deberían llevar la voz cantante porque son las dueñas” de los recursos. En otro tramo de sus declaraciones, mostró su escepticismo sobre el proceso de transición energética luego de la cumbre de Glasgow.

A continuación, los principales ejes de sus declaraciones y el video completo de la entrevista con Plus Energético:

Ley de incentivos al sector hidrocarburífero: “Yo creo que es un proyecto empujado. Hecho con una parte del gobierno que no se lleva bien con la otra parte del gobierno. Y el proyecto lo refleja. Es confuso e innecesariamente largo. Y no atiende las razones de base por las cuales las inversiones han desaparecido en Argentina. Va por un camino obtuso. Y que no va a dar resultados. Esta ley debe ser profundamente modificada. Y una de las contradicciones mas grandes, es que cuando salió el decreto 939 (que fijó condiciones para inversiones de mas de 1000 millones de dólares) era muy superior a esta ley. Daba libre disponibilidad de divisas para las empresas. Se olvidaron de ese decreto e hicieron un engendro”

¿Qué expresa la ley según su mirada?: “No hay convicción en hacer lo que hay que hacer para que Vaca Muerta explote. Hay que tomar medidas mucho más simples. No hace falta esta ley. Para que Vaca Muerta explote, hace falta acordar un esquema regulatorio, que es simple de acordar para abastecer al mercado interno y exportar. En el caso del gas, no es un gran trabajo el que hay que hacer para exportar y abastecer el mercado interno. Y dejar de meterle la mano en el bólido a las empresas. Quien escribe ese acuerdo desconfía de los destinatarios de los beneficios. Que no son beneficios, sino respetar la propiedad privada”.

La postura de las provincias que ven un avance en sus potestades: “Creo que la ley se hace a espaldas de las provincias productoras, no solo de Neuquén; las provincias no solo deben participar sino tener la voz cantante porque son las dueñas del recurso. Y la Nación tiene que dedicarse a marcar la política energética, es decir, el tema precios”.

El proyecto de ley y las elecciones: “Va a ser cajoneado o ser modificado: si gana el oficialismo empujarán el proyecto, y luego no va a pasar nada. No solo es un proyecto de ley, es un proyecto de ley dentro de un país que esta enloquecido desde la economía. El mismo gobierno que dice que hay que controlar 1500 artículos, es el que dice que quiere alentar la inversión privada”.

Infraestructura y el despegue del crudo: “Me llamaría la atención que las hubiese (restricciones), es más amigable el petróleo para la inversión. No solo por el precio, ya que los 80 dólares podrían sostenerse en el tiempo. Me parece que habrá una escalada exportadora. La infraestructura necesaria me parece que se va a hacer; no requiere de una enorme inversión. El precio del crudo es el rey en la toma de decisiones, mientras no las maten a las decisiones (a las empresas)”.