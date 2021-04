Este invierno se pagará U$S 7 por el gas importado

Mientras la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible (FASiPeGyBio) declaró un paro de actividades a nivel nacional por la supuesta intención de las empresas de dilatar la discusión paritaria, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y las empresas nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph) mantuvieron una reunión virtual por la cual coincidieron que la “variable que debe ser el centro de las preocupaciones es la inversión”.

Sin embargo, el propio presidente de la OFEPHI, el gobernador Omar Gutiérrez, amaneció en Neuquén con la totalidad de las rutas que conducen a los pozos petroleros totalmente bloqueadas. Una imagen provincial que no contribuye a seducir a los ávidos inversionistas.

A este clima enrarecido por la pandemia y el fantasma de la campaña electoral de medio término, se suma el pequeño error en la comunicación oficial de la Secretaría de Energía sobre los valores de alquiler del buque regasificador y la incertidumbre que tomará el Estado ante algunas variables estacionales.

De acuerdo con la información oficial, IEASA (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) emitió la nota aceptando la oferta de la empresa Excelerate para que opere durante 98 días en el puerto de Bahía Blanca el barco regasificador.

Lo sorprendente fue el monto de la contratación. Según la información oficial, el barco saldría U$S 12 millones lo que arrojaría un valor de U$S 21,5 el millón de BTU. Este valor generó que Plus Energético realizara diferentes consultas ante el llamativo importe, descubriendo que en realidad hubo un error de dos ceros en la comunicación oficial.

El contrato de alquiler asciende a U$D 122.500/día y el buque tiene una capacidad de 15 millones de metros cúbicos día, lo que equivale a 553.500 mmbtu y un costo de regasificación del orden de los U$S 0,22 mmbtu.

Según los expertos, el precio promedio del GNL de los 24 buques asciende a U$S 6,50 mmtu, A este valor habrá que sumar el costo de alquiler del buque, la tripulación argentina (U$S 100.000/diarios) y el costo operativo (U$S 20.000/diarios), lo que arroja un valor promedio final de U$S 7,5 MMBTU para el periodo de mayor demanda interna.

Si bien el precio puede resultar excesivo frente a los valores del Plan Gas.Ar, para los hombres de la industria "la ecuación es beneficiosa frente al gas oil importado" como sustituto para las centrales térmicas.

Aun así, existen interrogantes que hacen de esta operación un tema de análisis para los potenciales inversionistas. Para tener un suministro equilibrado durante los meses de invierno, el Estado Nacional contrató 33,6 mmm3/d de gas cada cuatro días.

Esto quiere decir que si el invierno viene con días fríos, en dos días el barco quedaría vacío hasta que llegue el nuevo cargamento. Por el contrario, si en los meses de mayor demanda los días son templados, la barcaza Exemplar no llegará a regasificar toda la carga generando un cuello de botella para cuando llegue el otro barco.

Este potencial escenario, inducirá al gobierno a pagar una multa por el barco entrante en espera de hasta U$S 50.000/día o tomar la decisión de regasificar todo el cargamento a la máxima capacidad frenando la inyección en los gasoductos de la producción nacional.

Lamentablemente esta situación ocurrió en los inviernos del 2014 y 2015 donde las operadoras debieron ceder ante las presiones de la administración central. El nuevo escenario incierto pone en juego la destreza de los actuales políticos; donde deberán priorizar “las inversiones” como dijo el gobernador Gutiérrez en la reunión de la OFEPHI, o la penalización por las esperas del barco entrante con impacto en las cuentas públicas