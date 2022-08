¿El gas de Vaca Muerta apunta al país y al exterior?

(De Mejor Energía- por Daniel Berneda) La mirada de las empresas transportistas de gas natural también estuvo presente en la AOG Patagonia.

Daniel Ridelener, Director General de TGN, señaló que “Vaca Muerta no solo apunta al mercado de exportación, sino que es un proyecto que le da continuidad a una tradición gasífera, recordando que hace varias décadas Argentina tiene más del 50% de participación de gas en su matriz energética".

En un panel compartido con el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón y con Oscar Sardi, CEO de TGS, el ejecutivo de TGN profundizó el concepto sobre Vaca Muerta.

“Es el proyecto que empieza a abastecer las cuencas que hoy están declinando como la de Bolivia y que nos están dejando de abastecer. Es el proyecto que tiene como desafío sustituir importaciones de energía, teniendo en cuenta que Argentina importa hoy 50 millones de metros cúbicos entre LNG y gasoil, con precios que pasaron de U$S 8 MMBTU a más de U$S 40 MMBTU y frente a un mercado de futuros que hoy ronda los U$S 50 MMBTU. Y en última instancia Vaca Muerta es el gran proyecto exportador de LNG”, explicó.

Ridelener agregó que “en la actualidad estamos frente a una vorágine de obras con una primera etapa del GPNK que debería llegar a los 40 millones de metros cúbicos, lo cual nos va a permitir sustituir parcialmente el volumen importante de importaciones”.

“Tenemos que actuar rápido y llegar en primer lugar a los mercados de Chile, Brasil (vía Uruguaiana y vía Bolivia) y después pensar en exportar LNG a gran escala”, apuntó.

Por su parte, Oscar Sardi, CEO de TGS, dijo que el sueño de Vaca Muerta se va concretando y remarcó el compromiso de la empresa desde los inicios del proyecto.

Allá por 2017, TGS con una inversión inicial de U$S 300 millones se convirtió en realidad el primer proyecto midstream en Vaca Muerta y hoy es la ruta que pueden acceder los productores para llegar al mercado externo.

“En principio este gasoducto tenía una extensión de 115 km, transportando 5 millones de metros cúbicos/día, luego llegó a 150 km y en el próximo trimestre el objetivo es alcanzar los 180 km con una capacidad de 60 millones de metros cúbicos/día”, relató.

Hacia adelante, Sardi comentó que “entre los planes de TGS figuran para la instalación de una planta de acondicionamiento para procesar gas natural prevista para el año próximo; y otra planta de acondicionameinto con una capacidad de 28 millones de metros cúbicos/día para 2024”.

El directivo de TGS también mencionó el proyecto de construir una planta modular de licuefacción de gas natural en Bahía Blanca con una capacidad de producción de 4 millones de toneladas por año, que debería estar finalizado en lapso de 30 meses, aproximadamente.