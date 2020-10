Pesadilla para una familia de Colonia Nueva Esperanza

Cinco delincuentes armados, encapuchados y con barbijos, sorprendieron a una familia de la Colonia Nueva Esperanza, le robaron gran cantidad de herramientas y electrodomésticos que cargaron en una camioneta que la Policía encontró horas después abandonada en la denominada “Bajada de Maida”.

“No deben haber tenido balas porque si no me hubiesen disparado cuando los intercepté en la puerta y los golpeé con una bolsa con ropas” relató a mejorinformado.com Mariela, quien junto a su pareja y su hija fueron asaltados este viernes a las cuatro de la madrugada en su vivienda ubicada en calle Yerba Mate, donde tienen una chacarita.

La mujer dijo que eran cinco ladrones, en su mayoría con armas, encapuchados y con barbijos. Dos muy jóvenes y otros de alrededor de 30 o 35 años.

“Rompieron la puerta y entraron apuntándonos. Yo tomé una bolsa con ropas que tenía y se las tiré. Uno de ellos me agarró del pelo y me tiró contra la cama. Creo que no tenían balas, sino me hubieran disparado” opinó. Agregó que a su marido –de nombre Mario- le pegaron culatazos en la cabeza mientras le exigían que les entregue dinero.

“Nos robaron un generador, una soldadora, un equipo de música, un televisor, muchas herramientas, una motosierra y cobre” dijo. Todo eso lo cargaron en la camioneta Toyota Hilux de la familia y escaparon.

“Por suerte me quedó el teléfono celular que cuando dieron vuelta el colchón se cayó y quedó debajo de la almohada y no lo vieron. Por eso pude llamar a la Policía”, comentó.

Un patrullero de la comisaría 20 del Parque Industrial llegó a los veinte minutos.

Esta mañana, mientras Mariela se encontraba en la unidad policial ampliando la denuncia, fue informada que la camioneta había sido encontrada. “Me dijo la Policía que la encontraron en la Autovía, a la altura de la Bajada de Maida, entera y con las llaves puestas”, señaló.

“Todo lo material se recupera. El tema s el momento que nos hicieron pasar. Mi hija no sé cuándo va a poder volver a dormir”, se lamentó finalmente.