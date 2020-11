Insólito diálogo entre el dueño de casa y el ladrón

Un ladrón entró sigilosamente a una vivienda con la intención de llevarse una bicicleta, pero se encontró con el dueño de casa que, pese a su desventajosa composición física, le hizo frente, evitó el despojo de su birrodado e intentó retenerlo hasta que llegue la Policía. Pero en el forcejeo el delincuente ganó la pulseada y logró escapar. El hecho fue filmado por la hija del hombre desde la ventana de su dormitorio, donde se revela además el insólito diálogo, donde el dueño de casa le explica que no puede robarle porque "está mal".

El episodio ocurrió este viernes alrededor de las once de la mañana en una vivienda ubicada en Fava casi Solalique, del barrio Valentina.

Este medio se comunicó con Roxana, la esposa del hombre que impidió el robo.

La mujer, quien por la situación de pandemia hace el trabajo desde su casa para una clínica privada, dijo que su esposo salió a media mañana en el auto para llevarlo al mecánico. “Cargó la bicicleta para volver a casa”, señaló.

“Mi marido entró y dejó la bicicleta en el patio trasero, entró a casa mientras yo estaba haciendo mi trabajo; preparó unos mates y se quedó sentado en el comedor” relató.

“En un momento dado ve a través de la ventana de la cocina una sombra que pasaba por el patio de atrás, entonces decidió salir por el patio delantero. Yo de eso no me di cuenta porque seguía haciendo mi trabajo”, comentó Roxana.

Entonces “antes de que llegue al portón, se encontró con un hombre de porte grande que llevaba la bicicleta en la mano” dijo la mujer, quien precisó que el ladrón le dijo que robaba porque “no tenía trabajo”.

El hombre, según quedó grabado en el video, intentó hacer “docencia” y mantuvo con el desconocido el siguiente diálogo:

…”No me podes venir a robar así… no es así la mano loco… Estoy podrido… Todo el mundo roba así. Pero, loco, no es así la vida. A mi vecino le robaron…”.

Acto seguido el delincuente llevó su mano al picaporte de portón y logró abrirlo. El dueño de casa, mientras, intentaba llamar por su teléfono celular a la Policía.

En ese momento se produjo un forcejeo y el ladrón hizo prevalecer su mayor porte y se escurrió entre las hojas entreabiertas del portón. “Mi marido lo siguió y vio cuando subió a un Ford Focus color champagne que tiene la luneta rota y que lo esperaba en la esquina.

-¿Llamaron a la Policía?, le preguntó este medio.

-“Sí. ¿Sabés que nos dijeron? ¿Para qué exponerse, porque nosotros lo agarramos y como fue un simple hurto queda libre a las dos horas?, respondió.

Cuando este medio mantenía la comunicación telefónica con Roxana, una joven del barrio salió a la calle a los gritos pidiendo ayuda porque acababa de ser robada por dos “motochorros”.

Finalmente comentó que los habitantes del barrio están “cansados” de los contínuos robos de los que son víctimas.