No era esencial y manejaba con una profunda borrachera

Policías motorizados observaron que una camioneta circulaba “de cordón a cordón” por la zona Oeste de la ciudad de Neuquén, y cuando intentaron detenerlo el conductor aceleró y ensayó una fuga. Duró poco, porque a las pocas cuadras fue interceptado y detenido. No solo porque su presencia a las once de la noche no era por ser esencial, sino que estaba conduciendo en avanzado estado de ebriedad.

El episodio ocurrió este martes a las once de la noche cuando personal policial de la división Motorizada patrullaba por calle Primero de Enero. En un momento dado, los uniformados observaron que una camioneta Ford Ranger “circulaba de lado a lado invadiendo el carril contrario”, ante lo que decidieron obligar al conductor a detener su marcha. Sin embargo el hombre vio por los espejos la cercanía de los uniformados y decidió acelerar la marcha para escapar.

Los motoristas solicitaron colaboración de otras unidades e implementaron un operativo “cerrojo” que fue provechoso ya que poco después el vehículo pudo ser interceptado.

En primer término le pidieron al conductor que descienda del rodado. Lo hizo con dificultad y su aliento era característico de quien había consumido varias copas de bebidas alcohólicas.

Por lo tanto fue sometido al test de alcoholemia que arrojó como resultado que tenía 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre.

La siguiente tabla marca la relación entre la cantidad de alcohol en la sangre y los efectos que causa:

Como resultado del operativo la camioneta fue secuestrada y el hombre trasladado a la comisaría para quedar a disposición de la Justicia.