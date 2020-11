“Pensamos que era un robo, pero esto es mucho más grave”

“Al principio pensamos que era un robo, alguien del pueblo, pero cuando vimos las cámaras, nos sorprendimos al ver las camperas de la Policía de Neuquén. Esto es mucho más grave, porque es gente de otro lado. Se ven muy bien las caras”, relató Marcelo Princic, comerciante igual que su hermano Gustavo, quien fue brutalmente golpeado y torturado, el domingo pasado, en su casa de Senillosa.

Gustavo, a 48 horas del violento asalto, sigue muy dolorido, con calmantes, luego de permanecer una noche internado. “Está destrozado, no se puede mover, lo desfiguraron”, contó esta noche de martes Marcelo, a este diario. Pasan las horas y más incertidumbre y miedo tienen. “No tenemos novedades, nos llamaron de la fiscalía y un comisario, nada más”, contó.

Horas antes, en una entrevista por AM 550 y Canal 24/7 Noticias, confesó que “nos sorprendió ver esos hombres con la campera de la Policía, no sospechamos de nadie hasta el momento, porque no tenemos bronca con nadie y nadie tiene bronca con nosotros”.

Mirá la nota completa:

“Cuando aparecieron los policías, no quisimos entregar los videos, no confiamos en nadie. Estamos desorientados, no sabemos qué hacer. Queremos que se aclare lo más rápido posible, sean o no policías, necesitamos una respuesta urgente”, concluyó.